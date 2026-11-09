Savunma hattının en büyük korkusunu bozacak mı? Skriniar dışarıda kalabilir!

Sonrasında 1.85 boyundaki stoper, iyi performanslar sergiledi. Asıl sürpriz ise Nathan Ake'nin sakatlık dönüşü sonrasında yaşanabilir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Ake-Kojo Oppong ikilisini denemeyi düşündüğü öğrenildi. Eğer bu ikili tutarsa, Milan Skriniar 3. alternatif haline gelecek! Oppong, Çorum maçı sonrasında, "Oynadığım sürede her andan keyif almaya çalışıyorum. Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Blok olarak, hat olarak geride kalmak istemiyoruz ama tabii ki oyunun bazı bölümlerinde blok olarak geride olduğunuz anlar da olabiliyor ama tabii ki biz hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.