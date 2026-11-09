Savunma hattının en büyük korkusunu bozacak mı? Skriniar dışarıda kalabilir!
Fenerbahçe'de deprem etkisi oluşturacak bir hamle masaya geliyor.
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Fenerbahçe'de deprem etkisi oluşturacak bir hamle masaya geliyor.
Nathan Ake'nin sakatlığında Kojo Oppong şansını iyi değerlendirdi. Asıl sürpriz ise Milan Skriniar konusunda yaşanabilir. Ake'nin dönüşünde stoper ikilisinde değişim bekleniyor.
Fenerbahçe sezon başında Nice Kulübü'ne 12 milyon euro ödeyerek Kojo Oppong'u kadrosuna katmıştı. 22 yaşındaki savunmacıyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Bu arada Nice, sonraki satıştan 'luk pay hakkına sahip... Eski teknik adam İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde "tecrübe eksiği" gerekçesiyle Kojo Oppong'u yedek bırakmıştı.
Sonrasında 1.85 boyundaki stoper, iyi performanslar sergiledi. Asıl sürpriz ise Nathan Ake'nin sakatlık dönüşü sonrasında yaşanabilir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Ake-Kojo Oppong ikilisini denemeyi düşündüğü öğrenildi. Eğer bu ikili tutarsa, Milan Skriniar 3. alternatif haline gelecek! Oppong, Çorum maçı sonrasında, "Oynadığım sürede her andan keyif almaya çalışıyorum. Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Blok olarak, hat olarak geride kalmak istemiyoruz ama tabii ki oyunun bazı bölümlerinde blok olarak geride olduğunuz anlar da olabiliyor ama tabii ki biz hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Skriniar'la ilgili uzun süredir tartışmalar var.
31 yaşındaki stoper özellikle "ağır kaldığı" gerekçesiyle eleştiriliyor. 31 yaşındaki Slovakyalı savunmacının sözleşmesi ise 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. 1.87 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe kariyeri çok iyi başlamıştı. Ancak zaman ilerledikçe soru işaretleri arttı.
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