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Gündem Ankara'da yarın kapalı olacak yollar!
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Ankara'da yarın kapalı olacak yollar!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ankara'da yarın kapalı olacak yollar!

10 Kasım nedeniyle başkent Ankara’da düzenlenecek törenler öncesinde Anıtkabir çevresi adeta ablukaya alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, anma programı ve törenler kapsamında Anıtkabir’e çıkan ana arterler başta olmak üzere birçok stratejik güzergah araç geçişine tamamen kapatılacak.

Kısıtlamaların 10 Kasım Salı günü saat 01.00’den itibaren başlayacağı ve etkinlikler sona erene kadar kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.

İşte saat 01.00'den itibaren kapatılacak kritik arterler:

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı’nın tamamı

Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi

Turgut Reis Caddesi’nin tamamı

Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı’nı birbirine bağlayan yan varyantlar

Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ve bu hatlara bağlanan tüm ara yollar

Trafik ekipleri, tören alanına yakın noktalarda mağduriyet yaşanmaması adına sürücülerin belirtilen saat dilimlerinde alternatif güzergahları kullanmaları hususunda uyarıda bulundu. Başkentte güvenlik ve emniyet tedbirleri üst seviyede tutuluyor.

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