Baykar'ın desteklediği savunma şirketi yine yaptı yapacağını: MDF500'ü duyurdu
Türkiye'nin savunma devi Baykar'ın desteklediği SKYDAGGER, MDF500 adı verilen konteyner dron fabrikasını kamuoyuna açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin savunma devi Baykar'ın desteklediği SKYDAGGER, MDF500 adı verilen konteyner dron fabrikasını kamuoyuna açıkladı.
Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanındaki genç ve başarılı şirketlerinden SKYDAGGER, FPV dron üretiminde yeni bir konsepti hayata geçirdi. Şirket, MDF500 adını verdiği konteyner tipi mobil dron fabrikasını tanıtarak üretim faaliyetlerini sabit tesislerin dışına taşıyabilecek yeni bir altyapı geliştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ve yarı otomatik montaj altyapısına sahip olan tesisin aylık 500'ün üzerinde FPV dron üretim kapasitesi bulunuyor.
8 Kasım 2026 tarihinde duyurulan MDF500, yalnızca bir montaj tesisi olarak değil; üretim, depolama, enerji altyapısı ve kontrol işlevlerini aynı mobil platformda bir araya getiren bir çözüm olarak öne çıkıyor.
SKYDAGGER tarafından geliştirilen MDF500, taşınabilir konteyner mimarisi sayesinde farklı lokasyonlarda üretim yapılmasına imkân sağlayacak şekilde tasarlandı. Sistemin öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor: Aylık 500'ün üzerinde FPV dron üretim kapasitesi. Yarı otomatik montaj altyapısı. İklim kontrollü çalışma alanı. Güneş enerjisi destekli elektrik sistemi. Bataryaların muhafazası için yangına dayanıklı depolama bölümü. Entegre güvenlik altyapısı. Üretim, depolama ve kontrol işlevlerinin aynı tesiste birleştirilmesi.
Şirketin paylaştığı görüntülerde konteyner içerisinde aynı anda en az dört personelin montaj çalışması gerçekleştirebileceği bir çalışma düzeni görülüyor. MDF500'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de üretim faaliyetlerinin yanı sıra dronların tesisten kalkış ve kontrol süreçlerine yönelik imkânlar sunması. Böylece mobil tesis, geleneksel bir üretim konteynerinden daha kapsamlı bir altyapı olarak konumlandırılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23