Baykar'ın desteklediği savunma şirketi yine yaptı yapacağını: MDF500'ü duyurdu

Şirketin paylaştığı görüntülerde konteyner içerisinde aynı anda en az dört personelin montaj çalışması gerçekleştirebileceği bir çalışma düzeni görülüyor. MDF500'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de üretim faaliyetlerinin yanı sıra dronların tesisten kalkış ve kontrol süreçlerine yönelik imkânlar sunması. Böylece mobil tesis, geleneksel bir üretim konteynerinden daha kapsamlı bir altyapı olarak konumlandırılıyor.