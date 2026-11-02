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Ekonomi
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Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

ABD'nin İran'ı yeniden vurmaya hazırlandığı haberleri otogaz fiyatlarına da yansıdı. Yarından itibaren litre başına 9 lira artış yapılması bekleniyor.

#1
Foto - Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

ABD-İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlikler, enerji piyasalarındaki dalgalanmayı tetikliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı hazırlığında olduğu ve seçimi beklediği yönündeki haberler sonrası petrol fiyatları, dikkat çekmeye başladı. Bu kapsamda da bir zam haberi daha geldi. Otogaz fiyatlarına yarından itibaren artış yapılması bekleniyor.

#2
Foto - Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

LİTRE BAŞINA 9 LİRA ARTIŞ Otogaz fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Otogaza yarından itibaren litre başına 9 lira artış yapılması bekleniyor.

#3
Foto - Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

OTOGAZ NE KADAR OLACAK Otogaz fiyatları İstanbul'da 50,2 liraya, Ankara'da 50,26 liraya, İzmir'de 50,2 liraya, doğu illerinde ise 51,97 liraya yükselmesi bekleniyor.

#4
Foto - Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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