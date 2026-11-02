Otogaz kullananlar çok kızacak: Yarından itibaren dev zam!

ABD-İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlikler, enerji piyasalarındaki dalgalanmayı tetikliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı hazırlığında olduğu ve seçimi beklediği yönündeki haberler sonrası petrol fiyatları, dikkat çekmeye başladı. Bu kapsamda da bir zam haberi daha geldi. Otogaz fiyatlarına yarından itibaren artış yapılması bekleniyor.