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Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

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Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! “Artık hesaplaşma kaçınılmaz”

SONAR Araştırma’nın hem AK Parti hem MHP’nin oy oranlarına yönelik gülmekten kıran anket sonuçlarına ülkücü camiadan tepki üstüne tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve MHP lideri Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, sert sözlerle Bayrakçı’ya cevap verdi.

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

SONAR Araştırma'nın gerçekleştirdiği son anket çalışmasından elde edilen dikkat çekici veriler, Türkiye'de erken seçim ve siyaset tartışmalarının odağında geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

Ankette Kararsızların dağıtılmasıyla AK Parti yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2, İYİ Parti ise yüzde 10,9 oy oranına ulaştığı görülmüştü. MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak gösterilmişti.

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

Daha önce de oy oranı çok düşük gösterilen ancak seçimlerde yüzde 10 alarak anket sonuçlarını boşa çıkaran MHP cephesinden, SONAR’ın anketine çok sert tepkiler geldi.

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, anket sonucuna ilişkin, "İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir" dedi.

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

Özdemir, şunları kaydetti: "Aynı dönemde milli güvenliğimize yönelen iç ve dış kaynaklı tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi konusunda ülkemiz son derece kararlı ve güçlü hamlelerle başarılı kazanımlar elde etmiştir. Bölgesel liderliği tescillenen Türkiye, kaos, buhran ve belirsizliklerle dolu bir küresel iklim şartlarında ise kutup başı ülkelerden birisi olduğunu göstermiş, aradan geçen her gün ortaya koyduğu politikalarıyla yeni bir dünya düzenin kurulmasının mimarlarından olacağını ispat etmiştir.

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

MHP ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü dönemi için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adayımız olarak ilan edilmesi ile ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına dair milli hedeflerimizi gerçekleştirmede kararlılıkla yoluna devam edeceğinin tecellisi olmuştur. Dünya küresel bir savaş riskini en yüksek ihtimal ve seviyede değerlendirirken, tedarik zincirleri kırılıp bozulmuşken, refah ve huzur iklimi kaybolmuşken, Türkiye’nin Cumhur İttifakı ile aziz milletimizi her türlü riski azaltarak milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek yoluna devam etme iradesinde buluşması en büyük kazanımımız olmuştur. Bir yandan yargıda bulunan kimi unsurların, bir yandan siyaset, medya ve diğer kesimlerdeki FETÖ artıklarının, bir yandan sorumluluk makamında bulunan ancak milli hedefler ve milli davamız yerine kendi nefsi hesabına yönelik hareket ederek zaaf oluşturan isimlerin, diğer yandan da Siyonist odaklarla hareket eden kimselerin böylesi bir dönemde Türkiye’nin ilerleyişini durdurabileceklerini hesap etmeleri beyhudedir. Böylesi bir dönemde Ak Parti ile yakın diyaloğu olduğu intibasını uyandırarak kimi merkez akım medya kuruluşlarında yer tutan ve aynı karanlık hesapların figüranı olan isimlerin 'parlattığı', geçmişten beri MHP üzerinde hesap kurduğunu çok iyi bildiğimiz kimi sözde anket şirketleri ve sahiplerinin MHP’yi hedef alan beyanlarıyla, yine sözde kamuoyu araştırmaları da aynı beyhude çabanın ürünüdür. İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir. MHP’nin, Cumhur İttifakı’nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında aziz milletimizin duaları, iradesi, desteği ve bizatihi kendisi vardır. Bu kutlu ve tertemiz emanetlere hiçbir halel gelmeyecek, Türkiye geleceğin kutlu günlerine küresel bir güç olarak mutlaka erişecektir."

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Foto - Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! "Artık hesaplaşma kaçınılmaz"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de SONAR'a ve sahibi Hakan Bayrakçı'ya tepki gösterdi. Çiçek şunları yazdı: "Dilencinin keyfi işlek caddede gelir' misali, seçim gündemi daha fazla konuşuldukça ve seçim atmosferine yaklaşıldıkça hayali anket şirketlerinin sayısında artış yaşanıyor. Yıllardır anketçilik yapan şirketlerde de gözle görülür bir hareketlilik başlıyor. Anlaşılan o ki anket piyasasının düğmesine çoktan basıldı! Oysa bu piyasa çoğu zaman kamuoyunu bilgilendirmek, seçmene sağlıklı bir öngörü zemini sunmak için değil; kamuoyunu yönlendirmek. “Parayı veren düdüğü çalar” misali, anlaşma yaptıkları partilere siyasi ivme kazandırmak ya da siyasi husumet besledikleri partileri kamuoyunun gözünde eriyor ve güç kaybediyor gibi göstermek için şekillendiriliyor. Bugünlerde, hayatımda ilk kez adını duyduğum sözde anket şirketlerinin hayali mahsulü araştırmalarına da sıkça rastlıyorum. Anket şirketlerinin algı operasyonlarında hedef tahtasına koyduğu partilerin başında MHP geliyor."

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Yorumlar

adalet

demek ki yeni partiden yüklü miktarda para aldı bunlar anketçiye ver parayı yaptır

hsn

anketlere kızacağınıza hukümete uyarılarda bulunsanız. pahalılık ve geçim sıkıntısı milleti cumhur ittifakı bikeşenlerinden soğuttu. eğer temmuz 2023 haksızlığı olmasaydı ve seyyanen zam sadece memura değil memur emekli her kesime eşit olarak 23 000 değil de 2 şer bin verilseydi bu kızgınkık ve kurgınlık olmazdı size. ve bugün haziran 2023 te benden 1400 tl düşük maaş alan bir yeni memur şimdi benden 20000 tl fazla maaş alıyor. pahalılık birtek nemuru mu erkiliyordu ki emekli dışlandı. yani anketlere kızmayın sayın bahçeli. bugün seçim olsa sandığa gitmeyi düşünmüyorum bir ak parti seçmeni emekli olarak.
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