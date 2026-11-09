Son anket sonuçlarına MHP’den sert tepki! “Artık hesaplaşma kaçınılmaz”

MHP ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü dönemi için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adayımız olarak ilan edilmesi ile ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına dair milli hedeflerimizi gerçekleştirmede kararlılıkla yoluna devam edeceğinin tecellisi olmuştur. Dünya küresel bir savaş riskini en yüksek ihtimal ve seviyede değerlendirirken, tedarik zincirleri kırılıp bozulmuşken, refah ve huzur iklimi kaybolmuşken, Türkiye’nin Cumhur İttifakı ile aziz milletimizi her türlü riski azaltarak milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek yoluna devam etme iradesinde buluşması en büyük kazanımımız olmuştur. Bir yandan yargıda bulunan kimi unsurların, bir yandan siyaset, medya ve diğer kesimlerdeki FETÖ artıklarının, bir yandan sorumluluk makamında bulunan ancak milli hedefler ve milli davamız yerine kendi nefsi hesabına yönelik hareket ederek zaaf oluşturan isimlerin, diğer yandan da Siyonist odaklarla hareket eden kimselerin böylesi bir dönemde Türkiye’nin ilerleyişini durdurabileceklerini hesap etmeleri beyhudedir. Böylesi bir dönemde Ak Parti ile yakın diyaloğu olduğu intibasını uyandırarak kimi merkez akım medya kuruluşlarında yer tutan ve aynı karanlık hesapların figüranı olan isimlerin 'parlattığı', geçmişten beri MHP üzerinde hesap kurduğunu çok iyi bildiğimiz kimi sözde anket şirketleri ve sahiplerinin MHP’yi hedef alan beyanlarıyla, yine sözde kamuoyu araştırmaları da aynı beyhude çabanın ürünüdür. İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir. MHP’nin, Cumhur İttifakı’nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında aziz milletimizin duaları, iradesi, desteği ve bizatihi kendisi vardır. Bu kutlu ve tertemiz emanetlere hiçbir halel gelmeyecek, Türkiye geleceğin kutlu günlerine küresel bir güç olarak mutlaka erişecektir."