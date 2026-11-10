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Ekonomi Boeing ticari uçak biriminde iş gücünü yüzde 5 azaltacak
Ekonomi

Boeing ticari uçak biriminde iş gücünü yüzde 5 azaltacak

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Boeing ticari uçak biriminde iş gücünü yüzde 5 azaltacak

Boeing, uçak üretim planını revize etmesinin ardından ticari uçak birimindeki çalışan sayısını yaklaşık yüzde 5 azaltmayı planlıyor. İşten çıkarma bildirimleri aralık ayında başlayacak.

Boeing Ticari Uçaklar Birimi Başkanı Stephanie Pope, çalışanlara gönderdiği mesajda, üretim takvimindeki değişiklikler ve daha düşük üretim hedefleri nedeniyle mevcut personel sayısının ihtiyacın üzerinde kaldığını belirtti.

Pope, üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklanırken de gündeme gelen üretim hızı düzenlemesinin, fabrikalara ve tedarikçilere üretimi istikrara kavuşturmak için ek süre tanımayı amaçladığını kaydetti.

Boeing Ticari Uçaklar Birimi Başkanı ve Üst Yöneticisi Stephanie Pope'un çalışanlara gönderdiği mesajda, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması sırasında da belirtildiği üzere fabrikalara ve tedarik zinciri ortaklarına üretimde istikrarı sağlamak için ek süre tanımak amacıyla üretim hızının yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Mesajda, üretim takvimlerinde yapılan düzenlemelerin ve uçak üretiminin azaltılmasının mevcut personel sayısının ihtiyaçların üzerinde kalmasına yol açtığı belirtildi.

Bu durumun personel sayısının revize edilen iş planıyla uyumlu hale getirilmesini gerektirdiği kaydedilen mesajda, bu kapsamda doğal iş gücü kaybı ve zorunlu işten çıkarmaların birleşimi yoluyla çalışan sayısının yaklaşık yüzde 5 azaltılacağı bildirildi.

Mesajda, işten çıkarma bildirimlerinin aralık ayında başlayacağı aktarıldı.

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