Gülpınar COP31’de Şanlıurfa’nın kuraklık alarmını dünya sahnesine taşıdı: Yeraltı suları 600 metreye çöküyor!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, COP31 kapsamında düzenlenen “İklim Eylemi İçin Yerel Diyaloglar” panelinde Şanlıurfa’nın iklim değişikliğiyle mücadelesine yönelik çalışmalarını anlattı. Aşırı sıcaklıklar, tarımsal kuraklık, su kaynaklarının azalması ve kırılgan grupların iklim risklerinden korunmasına dikkat çeken Başkan Gülpınar, yerel yönetimlerin güçlü iş birlikleriyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük iklim organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da başladı. 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması, iklim finansmanı, enerji dönüşümü ve sıfır atık uygulamaları ele alınıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da COP31 kapsamında düzenlenen “İklim Eylemi İçin Yerel Diyaloglar” paneline konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ICLEI Avrupa ortaklığında, Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen panelde, kent sakinlerinin ihtiyaçlarının yerel iklim politikalarına nasıl yansıtılabileceği ve belediyelerin bu süreçteki rolü değerlendirildi. İklim değişikliğinin sağlık, konut, ulaşım ve kamusal alanlara erişim gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen boyutları da gündeme geldi.

ICLEI Avrupa Politika ve Savunuculuk Lideri Gökşen Şahin'in moderatörlüğünü yaptığı oturumda Başkan Gülpınar'ın yanı sıra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile YOUNGO üyesi İsviçre İklim Gençliği temsilcisi ve University College London (UCL) İnovasyon ve Kamu Amacı Enstitüsü araştırmacısı Anna Kurth da yer aldı.

BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA İKLİM AÇISINDAN EKSTREM ÖZELLİKLERE SAHİP”

Panelde Şanlıurfa'nın iklim koşullarına dikkat çeken Başkan Gülpınar, kentin aşırı sıcaklıklar bakımından Türkiye'nin en yüksek ortalama sıcaklığa sahip illerinden biri olduğunu belirtti. Kentsel ısı adası etkisi ve tarımsal kuraklığın hem şehir yaşamını hem de kırsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Gülpınar, özellikle yaşlılar, çocuklar, engelli bireyler, göçmenler, mevsimlik tarım işçileri ve küçük üreticilerin iklim riskleri karşısında daha kırılgan olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da iklim politikalarını bilimsel veriler ve vatandaşların günlük yaşam deneyimleri doğrultusunda şekillendirmeye çalıştıklarını kaydeden Gülpınar, Avrupa Birliği destekli CLIMAX Projesi kapsamında kentsel ısı adası etkisi ve tarımsal kuraklık risklerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirildiğini aktardı.

Mahalle ölçeğinde hazırlanan risk haritalarıyla iklim tehlikelerinin ve kırılgan nüfus gruplarının dağılımının birlikte analiz edildiğini belirten Gülpınar, elde edilen verilerin yeşil alan, ağaçlandırma, gölgelendirme ve serin kamusal alan yatırımlarında önceliklerin belirlenmesinde kullanılacağını ifade etti.

TARIMSAL DESTEKLER VE SU VERİMLİLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Kırsal alandaki çalışmaların da iklim değişikliğine uyum açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gülpınar, kuraklık analizlerini çiftçi destekleri ve eğitimleriyle ilişkilendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla üreticilerle doğrudan iletişim kurulduğunu belirten Gülpınar; ücretsiz fide ve özellikle fıstık fidanı destekleri, toprak analizleri, modern sulama ve otomasyon sistemleri, anıza ekim, toprak koruma ve ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en fazla fıstık üretimi yapılan ili olduğuna dikkat çeken Gülpınar, tarımsal üretimin korunması için sahadaki ihtiyaçların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN İKLİM VE AFET HAZIRLIĞI

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen Engelli Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına da değinen Gülpınar, merkez bünyesindeki yüzme havuzuna erişimin kolaylaştırılması amacıyla ulaşım desteği planladıklarını belirtti.

İklim uyumu ve afet hazırlığını bir arada ele alan yeni bir proje yaklaşımı geliştirdiklerini açıklayan Gülpınar, coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla aşırı sıcaklık ve sel risklerinin değerlendirileceğini ifade etti. Engelli bireylerin görüşleri doğrultusunda erişilebilir bilgilendirme, ulaşım, güvenli tahliye ve afet sonrası destek ihtiyaçlarının önceden belirlenmesini hedeflediklerini aktardı.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın bu alanda paylaşabileceği temel deneyimin risk analizlerini toplumun yaşam deneyimleriyle tamamlamak ve kırılgan grupları çözüm süreçlerine dahil etmek olduğunu vurguladı.

“50-100 METREDE SUYA ULAŞILIRKEN BUGÜN 500-600 METREDE BİLE SU BULUNAMAYABİLİYOR”

Panelde yöneltilen soruları da yanıtlayan Başkan Gülpınar, iklim mücadelesinde güçlü ortaklıkların, finansmanın, teknik bilginin ve kurumsal kapasitenin önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa'da iklim sorunlarının çözümü için kurumlar arası iş birliklerine önem verdiklerini belirten Gülpınar, tarımsal kuraklıkla mücadelede sulama altyapısı, enerji kullanımı, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının yönetiminin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Su kaynakları konusunda ciddi bir riskle karşı karşıya olduklarını dile getiren Gülpınar, “Şehrimizde geçmişte 50-100 metre derinlikte suya ulaşılabilirken bugün 500-600 metre derinlikte dahi su bulmak mümkün olmayabiliyor. Bu durum, geleceğimiz açısından çok ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

Geleneksel tarım yöntemlerinin bölgede hâlâ yaygın olduğunu belirten Gülpınar, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve modern tarım teknikleri konusunda eğitim almasının önemini vurguladı.

ŞANLIURFA AKILLI TARIM EĞİTİM MERKEZİ FAALİYETE GEÇTİ

Kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımına önem verdiklerini kaydeden Gülpınar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, araştırma enstitüleri ve Harran Üniversitesi ile iş birliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Gülpınar, merkezin faaliyete başladığını ve burada çiftçilere özellikle suyun ve gübrenin doğru kullanımı konusunda eğitimler verildiğini söyledi.

Tarımsal atıkların değerlendirilmesinin de önemli çalışma başlıklarından biri olduğunu ifade eden Gülpınar, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının bu alanda çeşitli projeler geliştirdiğini aktardı. Kuraklık riskine ilişkin verilerin tarımsal üretim verileri ve sahadaki destek çalışmalarıyla birleştirilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde öncelikli uygulamaların belirlenmeye çalışıldığını kaydetti.

İZMİR İLE İŞ BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İKLİM FİNANSMANI

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca belediyelerin çalışmalarıyla çözülemeyeceğini belirten Gülpınar, Devlet Su İşleri, Harran Üniversitesi, kooperatifler ve çiftçi örgütlerinin de sürece katkı sunmasının önemine değindi.

Engelli bireylere yönelik proje yaklaşımında da belediyenin ilgili birimlerinin yanı sıra AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonun önem taşıdığını dile getiren Gülpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile deneyim paylaşımının ve daire başkanlıkları arasındaki iş birliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni bir üyesi olarak bu paylaşımı geliştirmeye çalıştıklarını belirten Gülpınar, belediyenin Dış İlişkiler Başkanlığının da uluslararası kurumlarla aktif iş birlikleri yürüttüğünü söyledi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, PROJE BİTTİKTEN SONRA DA VATANDAŞIN YAŞAMINA KATKI SUNMAKTIR”

İş birliklerinin kalıcı olabilmesi için sorumlulukların, bütçenin ve takip mekanizmalarının açıkça belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gülpınar, bakım, işletme ve personel ihtiyaçlarının da önceden planlanmasının şart olduğunu ifade etti.

CLIMAX Projesi kapsamında edinilen yöntemleri engelli bireylere yönelik yeni proje yaklaşımlarına da taşımayı hedeflediklerini belirten Gülpınar, sürdürülebilirliğin yalnızca bir projenin uygulanmasıyla sınırlı olmadığını kaydetti.

Gülpınar, “Bizim için sürdürülebilirlik, bir projenin yalnızca uygulandığı dönemle sınırlı kalmaması demek. Proje sona erdiğinde edinilen bilginin hizmete dönüşmesi, vatandaşlarımızın yaşamına katkı sağlaması ve hayatlarını iyileştirmesi son derece önemli” ifadelerini kullandı.