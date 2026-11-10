Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan’ın güneyine fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın güneyine fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan’ın Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde verilen erken uyarının ardından Arap Koalisyonundan füze açıklaması geldi. Koalisyon Sözcüsü Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyini hedef aldığını belirtti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce iki kentte olası tehlikeye karşı erken uyarı sistemini devreye almış, ardından tehlikenin geçtiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, Hamis Muşayt ve Abha kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurmuştu.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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