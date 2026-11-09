Onlarca dizide rol aldı, vefasızca uğurlandı! Karali’nin cenazesine bir tek ünlü katıldı

Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitiren tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali için Kocaeli’de iki ayrı tören düzenlendi. Uzun yıllar görev yaptığı Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda anılan Karali, daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İlk tören yıllarca emek verdiği sahnede yapıldı

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Şafak Karali için ilk tören Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Buradaki anmanın ardından Karali’nin naaşı, İzmit Yahyakaptan Mahallesi’ndeki Akşemseddin Camisi’ne götürüldü. Ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul etti.

Barış Falay tabutu omuzladı

Cenazeye katılan isimler arasında oyuncu Barış Falay da yer aldı. Falay, cenaze namazını kıldıktan sonra Şafak Karali’nin tabutunu omuzlayarak meslektaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Törende Karali’nin ailesi, yakınları, tiyatro ve sanat camiasından isimlerin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da bulundu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karali’nin naaşı Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ekranların sevilen yapımlarında rol aldı

1969 yılında Ankara’da doğan Şafak Karali, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

1998 yılında kuruluşunda görev aldığı Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda uzun yıllar çalışan Karali, tiyatronun yanı sıra televizyon projelerinde de izleyici karşısına çıktı. Avrupa Yakası, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde rol alan oyuncu, 57 yaşında hayata veda etti.