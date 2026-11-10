Tim Cook, Erdoğan'la görüştü: Apple Türkiye kararını duyurdu
Amerikalı teknoloji devi Apple, Tim Cook'un Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada yatırım kararı duyuruldu.
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Amerikalı teknoloji devi Apple, Tim Cook'un Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada yatırım kararı duyuruldu.
ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki teknoloji ve üretim ekosistemini desteklemek amacıyla yeni yatırım planını duyurdu. Şirket, Türkiye'de 5 yeni Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve bir Apple Manufacturing Academy açacağını bildirdi.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre yatırımlar, yeni nesil içerik üreticilerini, girişimcileri ve geliştiricileri desteklemeyi, Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Gelecek üç yıl içinde açılması planlanan 5 geliştirici akademisinin ilki 2027'de İstanbul'da faaliyete geçecek. Akademilerde kodlama, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka alanlarında 9 ay süren ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunulacak.
Programlarla öğrencilerin ve girişimcilerin dijital uygulama ekonomisinde kariyer fırsatlarına ulaşması, kendi işlerini kurmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanması amaçlanıyor. Apple, dünya genelinde 19 geliştirici akademisi bulunduğunu, Türkiye'de açılacak yeni akademilerle binlerce öğrencinin daha bu imkanlardan yararlanabileceğini belirtti.
Apple, 2027 yılında İstanbul'da bir Apple Developer Center da açacak. Geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara yönelik merkezde Apple uzmanlarına erişim, yeni teknolojiler ve çeşitli kaynaklar sunulacak.
Merkezde yüz yüze etkinlikler, atölye çalışmaları ve bire bir görüşmeler düzenlenecek. Böylece geliştiricilerin uygulamalarının tasarımını, kalitesini ve performansını geliştirmelerine destek olunacak. İstanbul, Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'un ardından Apple Developer Center'a ev sahipliği yapan şehirler arasına katılacak.
Apple'ın yatırım planındaki bir diğer önemli adım ise Ankara'da açılacak üretim akademisi olacak. 2028'de hizmete girmesi planlanan Apple Manufacturing Academy, şirketin ABD dışındaki ilk üretim akademisi olacak. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık sunacak merkezde uygulamalı eğitim laboratuvarları, canlı gösterimler, atölyeler ve ortak çalışma alanları bulunacak. Akademiyle işletmelerin yapay zeka ve akıllı üretim teknolojilerini benimsemesi, Türkiye'nin üretim sektöründe inovasyonun desteklenmesi hedefleniyor.
Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook da yatırımlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine hizmet verdiğini hatırlattı. Türkiye'deki yeni nesil girişimcileri desteklemekten gurur duyduklarını belirten Cook, ülkenin geliştirici topluluğunun dünya genelinde kullanılan uygulamalar geliştirdiğini ifade etti. Cook, yeni yatırımların geliştiricilere ve işletmelere eğitim, kaynak ve Apple uzmanlarına erişim imkanı sağlayacağını kaydetti.
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