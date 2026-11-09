Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Oyunlara karşı dikkatli olmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Zafer Günü törenlerine katılmak üzere Şuşa'yı ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ben, Azerbaycanlı kardeşlerimizi Zafer Günü nedeniyle bir kez de sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Ayrıca yarın idrak edecekleri Devlet Bayrak Günü sebebiyle can Azerbaycan'ı kutluyorum. Hatırlayacaksınız geçen yıl Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü kapsamında Bakü'de düzenlenen geçit törenine de katılmıştık. Bugün de Şuşa'da Azerbaycan'la dayanışmamızı bir kez daha sergilemiş olduk. Birlik ve beraberlik mesajlarımızı en güçlü şekilde verdik. Hocalı Katliamı şehitlerimizi rahmetle andık, Hankendi'yi ziyaret ettik. Kahramanlarımızın ruhunu inşallah şad eyledik.

Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen iş birliğimizi enerji, ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Atacağımız yeni adımlarla inşallah dayanışmamızı daha da tahkim edeceğiz. Bütün bu hususları İlham kardeşimle yaptığım görüşmede değerlendirdik. Kendisiyle ayrıca son bölgesel gelişmeleri de konuştuk. Ziyaretim sırasında İlham kardeşimin liderliğinde Karabağ'da yürütülen kalkınma hamlelerine bizzat şahit oldum. Türkiye olarak azatlığında olduğu gibi Karabağ'ın inkişafı için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bugün ortak basın toplantısında da ifade ettiğim üzere Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi'ni Karabağ'a kazandırmaktan memnuniyet duyduk. İnşallah önümüzdeki yıl da 40 dersliği, iki laboratuvarı ve kütüphanesiyle örnek bir eser olacak okulumuzun açılışını yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak bizler sevinçte de kederde de tek yürek, tek bilek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe Allah'ın izniyle kimse gölge düşüremez. Bugünkü ziyaretimizde bu gerçeği bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

Ziyaretimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması için hayırlara vesile olmasını diliyor, nazik ev sahipliği için İlham kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum.

Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.

SORU: Bir süredir çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Fakat hep Azerbaycan'la Türkiye arasındaki iş birliğine yönelik iyi mesajlar verdiniz. Bugün de o mesajların en güçlüsünü Şuşa'dan beyan ettiniz. Tüm bu fitne odaklarına rağmen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karabağ'daki anmada her zaman söylediğimiz gibi "bir millet, iki devlet" anlayışıyla ilişkilerine yön veren iki güçlü devletin dayanışması vardı. İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır. Bölgemizde ve dünyada Türk'ün güçlü sesini diğer kardeşlerimizle birlikte yükseltecek ve müreffeh geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bizim aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin birbirine olan muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor. Türkiye ve Azerbaycan inşallah bundan sonra da bölgesinin huzuru, istikrarı ve refahı için omuz omuza yürümeye devam edecektir.

SORU: Bu kardeşliğin bozulmasını isteyenlerin tuzaklarına karşı neler yapılmalı? Türk Dünyası'na ve Azerbaycan halkına bu konuda vermek istediğiniz mesaj nedir? Bunu sormak istiyorum.

Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin birlikte hareket ettiğinde, hangi adımları atabildiğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu harç bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurdur. Bu kardeşlik ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biridir. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Özellikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız. Dezenformasyona itibar etmemeli ve her meselede doğrudan, samimi ve açık iletişim kanallarını işletmeliyiz. Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de konuya "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz." diyerek özellikle vurgu yaptım. Çünkü bize ayrılık değil, birlik yaraşır, beraberlik yaraşır.

SORU: ABD-İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Keşm Adası'nın hedef alındığı iddia edildi. Bölgede de savaşın yeniden hızlandırılacağına yönelik bir beklenti hakim. Siz de bu konuları ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştünüz. Bölgedeki bu yüksek tansiyonu nasıl değerlendirirsiniz?

Arkadaşlar, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını ve bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünün mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Maalesef yeniden olumsuz yönde bir hareketlenmeden söz edebiliriz. Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik. Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz. Daha fazla çatışma, bölgemiz için daha fazla kayıptan başka bir anlama gelmiyor. Savaşın ortaya çıkardığı faturayı yalnızca çatışan taraflar ödemiyor. Türkiye'den Körfez ülkelerine, Irak'tan Suriye'ye, Avrupa'dan Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafya ne yazık ki tüm bu gelişmelerden etkileniyor.

SORU: 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Bu kritik görüşme öncesinde Sayın Putin'le bir görüşmeniz, bir temasınız olacak mı, bunu merak ediyorum. Bir de Abu Dabi'deki müzakerelerden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Çünkü Zelenskiy ile de yakın zamanda görüştünüz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda yeni bir aşamaya geçilebilir mi?

Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump'ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz. Türkiye bu savaşın başından itibaren çözümden ve barıştan yana tutumunu her türlü tepkiye rağmen göstermiştir. Savaşan iki devletle ilişkilerimizi ve temaslarımızı sürdürmemize, geçmişte Avrupa'dan gelen tepkileri hatırlayın. Bizi, yaptırımları delmekle itham eden söylemlerden tutun, uyumsuzlukla suçlamaya varıncaya kadar birçok eleştiriyi biz bu arada göğüsledik. Dedik ki "biz bu meselede adil bir barışın tarafındayız." Hakkaniyetli tavrımızın isabeti bugün daha görünür durumda. Bugün de "artık bu kan durmalı" diyoruz. Türkiye, taşın altına elini koyduğunu defalarca kanıtladı. Sayın Putin ile bu konuları defalarca konuştuk ama yine konuşacağız. Sayın Zelenskiy ile malum geçtiğimiz hafta konuştuk, yine konuşacağız. Sayın Trump ile Avrupalı liderlerle, konunun tüm taraflarıyla temas halindeyiz. İstanbul'da kurduğumuz müzakere zemini, tahıl koridoru girişimimiz ve esir takaslarında üstlendiğimiz rol, Türkiye'nin barış için anahtar konumunu göstermesi bakımından emsalsiz bir örnektir. Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Biz umutluyuz. Barış için çok daha ümitvarız.

SORU: Türkiye yine uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapmanın arifesinde. Çok başarılı bir NATO Zirvesi'nin ardından Antalya'da COP31 hazırlıkları tamamlandı ve başlıyor. Bu zirveden Türkiye olarak neler bekliyorsunuz? Türkiye olarak dünyaya neler söyleyeceğiz?

İnanıyorum ki; COP31 Türkiye'nin bu konudaki vizyonunun geniş kitlelerce daha iyi anlaşılacağı bir zemin olacaktır. Biz hiçbir konuya "-mış gibi" yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız. İklim sorunu hem bugünün hem tedbir alınmazsa daha ağırlaşmış haliyle yarının sorunudur. Unutmayalım dünya bizim evimiz ve onu kirletmeye hakkımız yok. Antalya'da insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımları konuşacağız. COP31'de sadece liderleri bir araya getirmiyor, konuşmalar yaparak bildiri yayımlamıyoruz. Bizim hedefimiz bu zirveyi somut sonuçların üretildiği, ülkelerin taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform haline getirmek. Çünkü artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, harekete geçmenin vaktidir. İklim adaleti dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak.

SORU: Gerek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde gerekse birçok uluslararası zeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, desteklenmesiyle ilgili hem mesajlarınız hem de çağrılarınız oldu. Bu çerçevede Türkiye'nin yakın zamandaki beklentileri nedir? Yeni dönemde bu hususta hangi adımların atılması söz konusu olabilir?

Arkadaşlar, biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Yeni dönemde de bu çağrımız çerçevesinde adımlar atmaya, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir.