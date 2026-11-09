ABD zincirindeki Maduro’dan cezaevi itirafları! Kur'an ve İncil okuyup felsefeye sığındı! Son hali şaşırttı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD’nin 3 Ocak 2026’da Caracas’a düzenlediği haydutça operasyonla derdest edilerek New York’a kaçırılan Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden yeni görüntüleri ve cezaevi hayatına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 9 aydır parmaklıklar arkasında tuttukları Maduro’nun tutukluluk sürecinde hapis yemeklerinden şikayetçi olduğu ve belirgin şekilde kilo kaybettiği öğrenildi. Yıllarca Sosyalizm maskesiyle ülkesini felakete sürükleyen ve Batı emperyalizminin kucağına düşen Maduro’nun, zindanda Kur'an-ı Kerim, İncil ve felsefi metinler okumaya başladığı, bir Katolik rahip ve hahamla görüşerek teselli aradığı bildirildi.
ABD mahkemelerindeki narko-terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını reddeden Maduro ve eşi Cilia Flores’in sağlık durumlarının son derece kötüye gittiği kaydedildi. Hapishanede 11 kilodan fazla veren, iki dişini kaybeden ve göğüs ağrıları çeken Cilia Flores’in tecrit koşulları ve infazcı gardiyanların biber gazlı müdahaleleri sebebiyle durumunun kriz seviyesinde olduğu vurgulandı.
ABD'de Brooklyn'deki federal cezaevinde tutulan Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun cezaevindeki yaşamına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. The New York Times'ın haberine göre Maduro, günlerini Kur'an-ı Kerim, İncil ve felsefi eserler okuyarak geçiriyor; bir Katolik rahip ve hahamla da görüşüyor. Eşi Cilia Flores'in ise cezaevinde 11 kilodan fazla verdiği ve iki dişini kaybettiği bildirildi.
CEZAEVİNDE DİNİ VE FELSEFİ ESERLERE YÖNELDİ
Venezuela'da uzun yıllar iktidarda kalan ve 3 Ocak 2026'da ABD güçlerinin operasyonuyla yakalanarak New York'a götürülen Nicolás Maduro'nun cezaevindeki günlük yaşamına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
The New York Times'ın, Maduro'nun cezaevi koşullarını bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre eski lider, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde vaktinin önemli bölümünü dini ve felsefi metinleri inceleyerek geçiriyor.
Maduro'nun okuduğu eserler arasında İncil ve Kur'an-ı Kerim de bulunuyor. Eski Venezuela liderinin cezaevinde bir Katolik rahip ve hahamla görüştüğü de aktarıldı.
CEZAEVİNDE BELİRGİN ŞEKİLDE KİLO VERDİ
Maduro'nun tutukluluk sürecinde fiziksel görünümünün de değiştiği belirtildi. Habere göre eski lider, cezaevine girdiğinden bu yana belirgin şekilde kilo verdi ve son aylarda kendisine verilen yemeklerin kalitesinden şikâyet etti.
ABD'ye götürülmeden önce Paleo diyeti uyguladığı belirtilen Maduro'nun, cezaevi koşullarında eski beslenme düzenini sürdüremediği ifade edildi. Kaynaklar, cezaevindeki yemeklerin kilo kaybını hızlandırmış olabileceğini aktardı.
EŞİ CILIA FLORES'İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATIYOR
Maduro'nun eşi Cilia Flores'in cezaevindeki sağlık durumunun ise daha ciddi olduğu bildirildi. Mahkemeye sunulan belgelere göre Flores, tutuklandığı sırada rahim ameliyatının ardından iyileşme sürecindeydi.
Flores'in cezaevinde 11 kilodan fazla verdiği, iki dişini kaybettiği ve göğüs ağrıları nedeniyle ilaç kullanmaya başladığı belirtildi. Avukatları, Flores'in temmuz ayında hafif bir kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak bu durum henüz kesin olarak doğrulanmış değil.
Üç ay boyunca tecritte tutulan Flores'in daha sonra genel koğuşa alındığı, burada mahkûmlar arasındaki bir kavgayı ayırmak için kullanılan biber gazından etkilendiği aktarıldı. Flores'in günde yalnızca 3-4 saat uyuyabildiği de kaydedildi.
İKİSİ DE SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Nicolás Maduro ve Cilia Flores, ABD'de haklarında yöneltilen ağır suçlamalar nedeniyle yargılanmayı bekliyor. Çift, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.
Flores'in tahliye talebinin reddedildiği, çiftin yargılanmasına ilişkin duruşmanın ise 14 Haziran 2027'de başlamasının planlandığı bildirildi.
ABD OPERASYONUYLA YAKALANARAK NEW YORK'A GÖTÜRÜLDÜ
ABD ordusu, 3 Ocak 2026'da Venezuela'nın başkenti Caracas'ta “Operation Absolute Resolve” (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adı verilen askeri operasyonu gerçekleştirdi. ABD özel kuvvetlerinin hava saldırıları ve baskınla yürüttüğü operasyonda Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak ülkeden çıkarıldı. Çift önce ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisine götürüldü, ardından New York'a nakledildi. Maduro ve Flores, 5 Ocak 2026'da Manhattan'daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı. Maduro kendisine yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terörizm bağlantılı suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Çift, yargılama sürecinde Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmaya devam ediyor.
Gündem
Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!