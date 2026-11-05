Bankaya siber darbe! 100 milyon euro çalıp bakın ne yaptılar

AFP’nin aktardığına göre banka, saldırganların kendisine ait bir hesap üzerinden diğer bankalara para transferleri gerçekleştirdiğini, ardından bu paraları özel platformlar aracılığıyla kripto paralara dönüştürdüğünü bildirdi.

Banka, saldırının kontrol altına alındığını ve müşterilerin herhangi bir kayıp yaşamadığını vurguladı. Aktarılan paranın bir bölümünün dondurulduğunu, kalan tutarların geri alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Transferlerin insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini reddeden banka, işlemlerin “dışarıdan gerçekleştirilen gelişmiş bir saldırı” sonucunda yapıldığını açıkladı.

Banka, bilgisayar korsanlarının sisteme sızmak için kullandığı yönteme veya saldırıya karışmış olabilecek kişi ya da grupların kimliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Paris Savcılığı da AFP’ye yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı ancak başka ayrıntı vermedi.

Fransız Le Télégramme gazetesi, 118 milyon euro çalındığını yazmıştı. Ancak banka bu rakamı doğrulamadı ve saldırıdan kaynaklanan kayıpların bankanın mali yapısını ya da bankacılık grubunun sağlamlığını tehdit etmediğini belirtmekle yetindi.

Saldırı, Crédit Mutuel Arkéa’nın 2026’nın ilk yarısında 230 milyon euro net kar açıkladığı bir dönemde gerçekleşti.