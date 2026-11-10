ABD İran'dan korktu, uçaklarını taşıdı!

The Wall Street Journal'ın salı günü konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, ABD'ye ait iki havada yakıt ikmal uçağının pazartesi sabahı Mildenhall Hava Üssü'nden Almanya'ya gittiği belirtildi. Gazete, uçuş takip verileri ve bir yetkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda, üsten kalkan diğer uçakların da günün ilerleyen saatlerinde Almanya'ya ve başka noktalara nakledildiğini aktardı.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, uçakların hareketine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, uçakların üsler ve görev noktaları arasında çeşitli nedenlerle yer değiştirebildiğini söyledi.

The War Zone'a konuşan bir ABD'li yetkili ise İngiltere'deki Mildenhall ve Lakenheath hava üslerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını doğruladı. Yetkili, önlemlerin neden artırıldığını açıklamadı.