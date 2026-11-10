  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SPK'dan fon mağdurlarına kritik uyarı! Bu vaatlere sakın inanmayın ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı! 10 işçi vefat etti! İzmir'deki fabrika patlamasında flaş gelişme Arda Güler'in ses tonu sosyal medyada viral oldu Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında! HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni... İşgalciler zıvanadan çıktı: Toprak hırsızları Filistinlilerin tarlasını çaldı! Hitlerin torunları sahnede! Döneri boykot edin Türkleri gönderin YP Sözcüsü Emre, tüzük değişikliğini açıkladı! Başkanlık ve PM üyeliğine 3 dönem sınırı
Dünya ABD İran'dan korktu, uçaklarını taşıdı!
Dünya

ABD İran'dan korktu, uçaklarını taşıdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD İran'dan korktu, uçaklarını taşıdı!

The Wall Street Journal’ın haberine göre ABD, İran kaynaklı bir tehdit üzerine İngiltere’deki Mildenhall Hava Üssü’nde konuşlu bazı askeri uçaklarını Almanya’ya ve farklı noktalara nakletti.

The Wall Street Journal'ın salı günü konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, ABD'ye ait iki havada yakıt ikmal uçağının pazartesi sabahı Mildenhall Hava Üssü'nden Almanya'ya gittiği belirtildi. Gazete, uçuş takip verileri ve bir yetkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda, üsten kalkan diğer uçakların da günün ilerleyen saatlerinde Almanya'ya ve başka noktalara nakledildiğini aktardı.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, uçakların hareketine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sözcü, uçakların üsler ve görev noktaları arasında çeşitli nedenlerle yer değiştirebildiğini söyledi.

The War Zone'a konuşan bir ABD'li yetkili ise İngiltere'deki Mildenhall ve Lakenheath hava üslerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını doğruladı. Yetkili, önlemlerin neden artırıldığını açıklamadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23