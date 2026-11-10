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Resmi İlanlar AKSARAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

AKSARAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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AKSARAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/959 Esas
 
DAVACI : SEMİYE SONMEZ

DAVALI : KHAIRULLAH NOR MOHAMMAD

ADRESİ : AFGANİSTAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet ( Velayetin Düzenlenmesi (TMK M. 182)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 20.10.2026 tarihli duruşmada ön inceleme duruşmasının yapılacağına ilişkin duruşma zabtının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz taktirde, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği hususu ve iş bu duruşma tutanağının ilanen tebligat yoluyla tarafınıza ihtar edilmiş sayılacağı, duruşmanın atılı bulunduğu 21.01.2027 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi halde 6100 sayılı HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu20.10.2026tarihli 5 no'lu duruşma zabtının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05.11.2026

Not: İş bu ilanın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02588526