AKSARAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/959 Esas

DAVACI : SEMİYE SONMEZ



DAVALI : KHAIRULLAH NOR MOHAMMAD



ADRESİ : AFGANİSTAN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet ( Velayetin Düzenlenmesi (TMK M. 182)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizin 20.10.2026 tarihli duruşmada ön inceleme duruşmasının yapılacağına ilişkin duruşma zabtının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz taktirde, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği hususu ve iş bu duruşma tutanağının ilanen tebligat yoluyla tarafınıza ihtar edilmiş sayılacağı, duruşmanın atılı bulunduğu 21.01.2027 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi halde 6100 sayılı HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu20.10.2026tarihli 5 no'lu duruşma zabtının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05.11.2026



Not: İş bu ilanın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02588526