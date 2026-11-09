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Dünya İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar
Dünya

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın girişindeki Keşm Adası'ndan patlama haberleri geldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, adada 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu ve bazı noktaların hedef alınmış olabileceğini bildirdi.

ABD ile İran arasında askeri gerilimin sürdüğü bölgede yeni bir gelişme yaşandı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişinde bulunan Keşm Adası'nda art arda 4 patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

IRNA: ADADAKİ BAZI NOKTALAR HEDEF ALINDI

IRNA'nın Keşm Adası'ndaki muhabirinden aktardığı bilgilere göre, patlamaların kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Haberde, "IRNA'nın Keşm Adası'ndaki muhabirine göre, adadaki bazı noktaların hedef alındığı anlaşılıyor" ifadelerine yer verildi.

YETKİLİLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Patlamaların ardından yerel yönetimlerden ve Hürmüzgan eyaleti yetkililerinden olayın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

İKİ ŞEHİRDEN DAHA PATLAMA SESLERİ GELDİ

Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Sirik şehirlerinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Bu iki şehirdeki patlama seslerinin İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu aktarıldı.

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