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Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

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Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından yakın zamanda oluşturulan Mekke İttifakı her geçen gün güçlenirken Arap ülkesine yönelik bir tehdit gündeme geldi.

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#1
Foto - Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

YDH'de yer alan habere göre, Yemen Ulusal Esirler İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Suudilerin askeri tırmanışı sürdürmesi halinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin iç kesimlerindeki daha stratejik tesisleri hedef alacağını söyledi.

#2
Foto - Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Yemen ordusunun hazırladığı yeni sürprizlerin Suudi rejimini ağır kayıplarla karşı karşıya bırakacağını belirten el-Murtaza şöyle dedi: Suudi rejimi saldırganlığından pişman olacak ve sonunda savaşı durdurmak için yalvarmak zorunda kalacak. Suudi rejiminin saldırılarını ve kuşatmasını sürdürmesinin bedelini ağır ödeyeceğini vurgulayan Murtaza, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarının düşmanı şaşırtacak nitelikte olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Suudi rejiminin askeri alanda herhangi bir başarı elde edebilmek için zamana karşı yarıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Özellikle Babulmendeb Boğazı'na odaklanan Suudiler, burayı kontrol altına almayı stratejik bir hedef olarak görüyor. Suudi rejimi, son dört ayda uğradığı büyük yenilgiler ve paralı askerlerden oluşan yığınaklarının başarısızlıkları sonucunda kaybettiği itibarın küçük bir bölümünü bile yeniden kazanabilmek için özellikle Babulmendeb'i kontrol altına almayı stratejik bir hedef olarak görüyor.

#5
Foto - Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Suudi rejiminin peşine düştüğü hedefin bir yanılsamadan ibaret olduğunu belirten el-Murtaza, Suud’un bu çabalarından hiçbir sonuç elde edemeyeceğini söyledi ve şu uyarıda bulundu:

#6
Foto - Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Suudiler kısa süre içinde başa çıkamayacağı büyüklükte kayıplarla karşılaşacak. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı sürprizler Suudi rejimini sarsacak. Suudi rejimi, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı sürprizlerin kendisini nasıl şaşırtacağını ve barış yerine tırmanışı seçtiği güne nasıl pişman edeceğini yakında görecek.

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Yorumlar

Mehmet Tuğay

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