Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız

Özellikle Babulmendeb Boğazı'na odaklanan Suudiler, burayı kontrol altına almayı stratejik bir hedef olarak görüyor. Suudi rejimi, son dört ayda uğradığı büyük yenilgiler ve paralı askerlerden oluşan yığınaklarının başarısızlıkları sonucunda kaybettiği itibarın küçük bir bölümünü bile yeniden kazanabilmek için özellikle Babulmendeb'i kontrol altına almayı stratejik bir hedef olarak görüyor.