Mekke İttifakı'nı hedef alan tehdit: Savaş bitsin diye yalvartacağız
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından yakın zamanda oluşturulan Mekke İttifakı her geçen gün güçlenirken Arap ülkesine yönelik bir tehdit gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından yakın zamanda oluşturulan Mekke İttifakı her geçen gün güçlenirken Arap ülkesine yönelik bir tehdit gündeme geldi.
YDH'de yer alan habere göre, Yemen Ulusal Esirler İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Suudilerin askeri tırmanışı sürdürmesi halinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin iç kesimlerindeki daha stratejik tesisleri hedef alacağını söyledi.
Yemen ordusunun hazırladığı yeni sürprizlerin Suudi rejimini ağır kayıplarla karşı karşıya bırakacağını belirten el-Murtaza şöyle dedi: Suudi rejimi saldırganlığından pişman olacak ve sonunda savaşı durdurmak için yalvarmak zorunda kalacak. Suudi rejiminin saldırılarını ve kuşatmasını sürdürmesinin bedelini ağır ödeyeceğini vurgulayan Murtaza, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarının düşmanı şaşırtacak nitelikte olduğunu kaydetti.
Suudi rejiminin askeri alanda herhangi bir başarı elde edebilmek için zamana karşı yarıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Özellikle Babulmendeb Boğazı'na odaklanan Suudiler, burayı kontrol altına almayı stratejik bir hedef olarak görüyor. Suudi rejimi, son dört ayda uğradığı büyük yenilgiler ve paralı askerlerden oluşan yığınaklarının başarısızlıkları sonucunda kaybettiği itibarın küçük bir bölümünü bile yeniden kazanabilmek için özellikle Babulmendeb'i kontrol altına almayı stratejik bir hedef olarak görüyor.
Suudi rejiminin peşine düştüğü hedefin bir yanılsamadan ibaret olduğunu belirten el-Murtaza, Suud’un bu çabalarından hiçbir sonuç elde edemeyeceğini söyledi ve şu uyarıda bulundu:
Suudiler kısa süre içinde başa çıkamayacağı büyüklükte kayıplarla karşılaşacak. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı sürprizler Suudi rejimini sarsacak. Suudi rejimi, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı sürprizlerin kendisini nasıl şaşırtacağını ve barış yerine tırmanışı seçtiği güne nasıl pişman edeceğini yakında görecek.
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