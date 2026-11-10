Günler sonra ortaya çıktı: Türkiye'nin ünlü holdingi fona 390 milyon lirasını kaptırdı

Dün akşam 2026 üçüncü çeyrek faaliyet raporunu ve finansal bilgilerini açıklayan Menderes Tekstil, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiye kararı alınan fonlardan olan ve mali tablolarında yer alan TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu için ihtiyatlılık kapsamında 390 milyon 570 bin 792 lira karşılık ayırdığını duyurdu. Açıklamada, 30.09.2026 tarihi itibariyle sadeeç 250 bin lira tahsilat yapıldığı bilgisine yer verildi.