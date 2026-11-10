Günler sonra ortaya çıktı: Türkiye'nin ünlü holdingi fona 390 milyon lirasını kaptırdı
Akça Holding'in tekstil şirketi Menderes Tekstil'in fon krizinde büyük kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin 390 milyon lirası fonda kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akça Holding'in tekstil şirketi Menderes Tekstil'in fon krizinde büyük kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin 390 milyon lirası fonda kaldı.
Türkiye’nin en büyük tekstil gruplarından olan Akça Holding’e ait Menderes Tekstil’in, tasfiye edilen Tera fonunda 390,5 milyon lirası kaldı.
Dün akşam 2026 üçüncü çeyrek faaliyet raporunu ve finansal bilgilerini açıklayan Menderes Tekstil, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiye kararı alınan fonlardan olan ve mali tablolarında yer alan TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu için ihtiyatlılık kapsamında 390 milyon 570 bin 792 lira karşılık ayırdığını duyurdu. Açıklamada, 30.09.2026 tarihi itibariyle sadeeç 250 bin lira tahsilat yapıldığı bilgisine yer verildi.
Toplam çalışan sayısı 2 bin 100 olan ve 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde tekstil sektöründeki net satış hasılatı 3 milyar 191 milyon lirayı geçen Menderes Tekstil, satışlarının yüzde dörtte üçünü 26 ülkeye gerçekleştirdi.
Menderes Tekstil, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 68 milyon lira zarar açıkladı.
KAYNAK: TEKREFERANS
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