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Dünya İran’dan Trump’a yedi şartı kabul etme çağrısı
Dünya

İran’dan Trump’a yedi şartı kabul etme çağrısı

Yeniakit Publisher
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İran’dan Trump’a yedi şartı kabul etme çağrısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmelerin iyi gittiği yönündeki açıklamasına karşı çıktı. Rızai, Washington’a deniz ablukasının kaldırılması ve savaşın sona erdirilmesi dahil Tahran’ın yedi şartını kabul etme çağrısı yaptı.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında İran’la görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, sürecin yakında sona ermesini umduğunu ve yeni bir askeri harekâta gerek görmediğini belirtmişti. Rızai ise X hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın sözünü ettiği görüşmeleri “hayali”, bunlara ilişkin haberleri de “yalan” olarak niteledi.

Savaşın ABD yönetimine ağır zarar verdiğini savunan Rızai, Trump’a “Batı Asya’daki yeni düzeni reddetmekten vazgeç. İran’ın defalarca ortaya koyduğu yedi şarta teslim olma zamanı geldi” sözleriyle seslendi.

"İran'a karşı yürütülen savaş, ABD hükümetini çoktan mahvetti ancak Washington, çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıp duruyor." değerlendirmesinde bulunan Rızai, ABD'ye "pes etme" çağrısı yaptı.

Trump'ın İran'la görüşmelerin iyi gittiği yönündeki açıklamalarına da değinen Rızai, görüşmeleri "hayali", bunlarla ilgili haberleri de "yalan" olarak niteledi.

Rızai, açıklamasının devamında "Batı Asya'daki yeni düzeni reddetmekten vazgeç. İran'ın defalarca ortaya koyduğu yedi şarta teslim olma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu ve yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

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