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Gündem Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!
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Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!

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Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Soruşturma kapsamında 464 şüphelinin bulunduğunu ve 121 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, yaklaşık 31,5 milyar liralık para iadesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Soruşturma kapsamında 464 şüphelinin bulunduğunu ve 121 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, yaklaşık 31,5 milyar liralık para iadesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetim mekanizmalarına uzanan bağlantıların da mercek altına alındığını ifade eden Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Şeffaf olacağız. Bu anlayışla ucu nereye giderse gitsin, hukuka aykırı kazançların ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların takipçisi olacağız. Piyasa aktörleriyle sınırlı kalmıyoruz, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılıyor.”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada sunum yaptıktan sonra fon soruşturmasıyla ilgili konuştu.

Gürlek, bu işin yalnızca piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayacağını belirterek “Denetim süreçlerine uzanan bağlantıları araştırıyoruz. Bu mekanizmalar da mercek altına alındı. Ucu nereye giderse gitsin, hukuka aykırı kazançların ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların takipçisiyiz. Vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu tasarruflarını korumayı, sermaye piyasalarına duyulan güvenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülüyor. Yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletiliyor. Şu ana kadar 464 şüpheli var. 121 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin mal varlıklarına tedbir, banka hesaplarına blokaj konuldu. Yaklaşık 31,5 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade kapsamında iade edildi” dedi.

GÜRLEK’İN ANAYASA MESAJI

Gürlek, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi hedefinin önemli bir parçasının yeni bir anayasa hazırlanması olduğunu belirtti. Gürlek, milletin temel hak ve hürriyetlerini daha güçlü güvence altına alan, sade ve anlaşılır bir anayasayı hak ettiğini ifade etti.

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Yorumlar

Blondepate

Son anketlerde AKP %29.7, Yeni Parti %27.1 civarlarında. Fon olayı ve emekli maaş zamları çözülmez ise kayıp kötü olacak ....FBSK gibiler partiye ağır hasar verdi. Aceba bunlar FETOŞ üyesimi....

Milli Görüş

Bizim devlet geleneğimizin esası şudur: Devlete talipseniz servete talip olmayacaksınız Servete talipseniz dvlete talip olmayacaksınız. Ak parti bu esasa uymayanları ayıklamadığı sürede Anap gibi yok olma yoluna doğru gidiyor. Bizlerinde bir yere kadar dur deme hakkımız ve vebalimiz var. Emekli perişan . Dünkü çocuk altında jeep gözünde raybon gözlük rugan ayakkabı emekliye oy ver üye ol diyor. Danışmanlar çok yüksek maaş alıp tabanın duman olduğunu Sn Cumhurbaşkanımıza aksettirmiyorlar. Lütfen ama lütfen bu millete yanlış yaptırmaya kalkmayın. Bir 28 şubatı bir 15 temmuzu kimse kaldıramaz. Selametle
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