KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında

KOBİ’lerin yeşil ve sürdürülebilir dönüşümüne yönelik yeni bir finansman hamlesi geldi. Halkbank, ana ortakları arasında yer aldığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında KOBİ'lerin çevresel, sosyal ve ekonomik dönüşümüne destek olmak amacıyla 100 milyar liralık yeni finansman paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen zirveye özel oluşturulan ve bir kısmı Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı sunulan "KOBİ Sürdürülebilir Dönüşüm Paketi", 31 kredi ve destek ürününü tek çatı altında bir araya getiriyor.

Çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 ana finansman ekseninde oluşturulan paket, KOBİ'lere farklı vade ve uygun faiz koşulları sağlıyor. Paket ile işletmelerin gereksinim duyduğu finansman çözümlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Halkbank birikimini COP31'de paylaşacak

Zirve süresince gerçekleştirilecek tematik oturumlarda aktif rol üstlenecek banka, iklim finansmanı, yenilenebilir enerji, kurumsal risk yönetimi ve kapsayıcı büyüme gibi alanlardaki birikimini ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

Zirve kapsamında Mavi Bölge'de düzenlenecek "Geleceği Finanse Etmek: Sürdürülebilir Finans, Dönüşüm ve Kapsayıcı Büyüme" oturumunda finans sektörünün dönüşüm sürecindeki rolü ve sorumlulukları ele alınacak.

Yeşil Bölge'de ise "Megawatt'tan Megadeğere", "Kadınların Güçlendirilmesi" ve "İklim Riski Bilançoya Nasıl Girer?" panellerinde sürdürülebilir enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği ile yeşil dönüşümün finansmanı konuları değerlendirilecek.

“KOBİ'lerin finansmana erişimini önceliklendireceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji, düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi, enerji ve kaynak verimliliği gibi alanlarda finansman desteklerini artırdıklarını aktaran Özdil, "COP31'e özel hayata geçirdiğimiz 100 milyar liralık KOBİ Sürdürülebilir Dönüşüm Paketi ile de bu alandaki kararlılığımızı somut bir adımla ortaya koyuyoruz. Finansal kapsayıcılık doğrultusunda, genç ve kadın girişimciler başta olmak üzere esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimini önceliklendireceğiz. Paketimizle işletmelerimizin değişen koşullara uyum sağlamasına, rekabet güçlerini artırmasına ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özdil, duyarlı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla sadece doğrudan yeşil yatırım yapan işletmeleri değil, büyük ölçekli şirketlerin ve ihracatçı sektörlerin dönüşümünde önemli rol üstlenen KOBİ tedarikçilerini de desteklediklerini, bu sayede finansmanın sadece hacmine değil, ortaya çıkaracağı etkiye de odaklandıklarını aktardı.

Sürdürülebilir finansmanın bankacılık faaliyetlerindeki önemini vurgulayan Recep Süleyman Özdil, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulmasından enerji verimliliğinin artırılmasına, atıkların geri dönüştürülmesinden su kaynaklarının korunmasına ve elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesine kadar geniş bir alanda finansman imkanları sunuyoruz. Finansman desteğimizi yalnızca çevresel yatırımlarla sınırlı tutmuyor, sosyal kalkınmayı da yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak ele alıyoruz. Yeşil dönüşüm ve sosyal kalkınmaya sağladığımız katkı, 2026 yılı itibarıyla 424 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu tutar, toplam nakdi kredilerimizin yüzde 16'sını oluşturuyor."

Özdil, yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırımlar yaptıklarını, bağlı ortaklıkları Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından Karaman'da kurulacak depolamalı güneş enerjisi santralinin müjdesini önceki haftalarda verdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"100 megavat kapasiteli santralimizle yaklaşık 120 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen miktarda yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Projemizin yılda 175 bin ton karbon emisyonunu önlemesini, yaklaşık 3 milyon ağacın yıllık karbon tutumuna eş değer çevresel fayda oluşturmasını da öngörüyoruz. Türkiye'nin ilk karbon nötr kredi kartı Paraf Doğal ile çevre dostu bankacılık anlayışımızı finansal ürünlerimize yansıtıyoruz. Üreten Kadınlar Yarışması, HackAntarktika, Jet Luck, BİGE ve HUBrica gibi programlarımızla yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimleri destekliyoruz."

COP31'in Türkiye'de gerçekleşmesini çok önemli bulduklarını belirten Özdil, kapsamlı bir zirvenin ana ortakları arasında yer almaktan ve Türkiye'nin üstlendiği küresel role destek vermekten gurur duyduklarını kaydetti.