Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci ve Sergen Yalçın sözleri: 'Neden yaptığını da söyle!'

Süper Lig'in 11. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Çorum FK'ya konuk oldu. Çorum'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"5 TANE HARİKA GOL İZLEDİK"

"Vallahi öncelikle çok keyifli bir maç izledik. 5 tane harika gol izledik. Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum. Şimdi bu maçta konuşulacak çok konu var. Öncelikle Çorumspor tarafıyla başlamak istiyorum. Bu maça gelmeden önce 4 maçta 3 galibiyet almıştı Burak Hocayla, çok büyük bir çıkış yakaladılar. Bugün gördüm ki bir hafta çok iyi hazırlanmışlar. Atmosfer çok güzeldi, koreografi muhteşemdi Çorum'da."

"ZEMİN İÇİN DE TEBRİK EDİYORUM"

"Ayrıca zemin için de tebrik ediyorum; zeminini düzeltemeyen takımlar bu hava şartlarında, ki hava da soğuk, çok da yağmur belki kar bile artık ülkenin birçok yerinde varken bu zeminde keyifli bir maç izlettirdiler bize. Çorum 0 yazıyor tabelada, 2-3 gol atsa neden attı demeyeceğim bir performans gösterdi."

"FENERBAHÇE İSMAİL HOCA, KUYT VARKEN NE OYNUYORDU, BUGÜN NEYİ FARKLI YAPIYOR GÖZÜYLE İZLEDİM"

"İşin diğer tarafında Emre Hoca ilk defa bir Süper Lig maçında bu sezon Fenerbahçe takımı teknik direktörü olarak sahaya çıktı. O yüzden Fenerbahçe bu bir önceki dönemdeki İsmail Hoca, Kuyt varken ne oynuyordu, bugün neyi farklı yapıyor gözüyle izledim. Özellikle ilk 20 dakikada işin sağ kenarını çok kullanmak istediler. Geriden çıkışlarda İsmail'in, Guendouzi'nin, İrfan'ın hareketlerini gördüm. Guendouzi'nin Skriniar ile Semedo arasına girip top çıkardığını, orada kurulan üçgenleri, yeri geldiğinde Guendouzi'nin rakip stoperle sol bek arasına koşusu, İsmail'in koşusunu gördüm. Niyetleri bir tarafta baskı yediğinde bazen terse dönmekti."

"KAHVECİ' SOYADI KÖTÜ GOL ATMAZ DEDİM"

"Kahveci' soyadı kötü gol atmaz dedim, İrfan onun üzerine daha da güzel goller atmaya başladı. Sonradan oyuna giren, özellikle Oğuz'un attığı 5. golde Guendouzi'nin Vedat'a vermesi, işte Vedat'ın Guendouzi'ye, Guendouzi Kerem'e, Kerem kesiyor, arka direkten Oğuz atıyor.”

"NEDEN YAPTIĞINI DA SÖYLE Kİ KONU KAPANSIN"

"İroni yapıyor o zaman ya gülümsüyor. Şimdi açıklama yaptı evet, ona 'yapmadım' diyorsan neden yaptığını da söyle ki konu kapansın. Aslında 'bu sevinci şundan dolayı yaptım' de bir şey de neyse. Ben Sergen Hoca'ya yapmadım' şu an kamuoyu öyle konuşuyor, 'Ben şuna yaptım' de kapat konuyu."

"BU TEPKİDEN SONRA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ BELKİ HİÇ ALMAYACAK"

"Ben İrfan Can Kahveci'yi kadroda beklerdim. Ama saygı da duyarım, hocamız çıktı polemik olmasın dedi. İrfan Can Kahveci'nin daha milli takım kariyeri var ve bu tepkiden sonra milli takım teknik direktörü belki hiç almayacak. Ben bir eski profesyonel futbolcu olarak milli takıma gitme ihtimalim var diyelim... Ben yapmazdım bu hareketi. Bak ben en çok eleştiren kişiyim milli takım teknik direktörünü yani aynen, ama ben bile diyorum ki yapmamalıydı.”