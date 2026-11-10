KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz mükelleflerine olup, aşağıda adı, soyadı/unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilen vergi,harç,idari para cezası ,vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, ilgili şahıs ve kurumlara ait ilan listesi 26.10.2026 tarihinde Kahramankazan Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ilan koymaya mahsus mahallinde asılmış olup, ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebligat yapılır. Aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı V.U.K.'nun 103. 104. 105. ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.