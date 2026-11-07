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Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

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Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Savaş ve çatışma ortamı dalga dalga yayılırken kritik savunma sanayi tesisine saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası füze üretiminin aksayacağı belirtildi.

#1
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 7 Kasım gecesi Rusya’nın Orel kentinde bulunan savunma sanayi kuruluşu Proton-Elektrotex’i Neptun seyir füzeleriyle hedef aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıda tesisin isabet aldığını, bölgede yangın çıktığını ve patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

#2
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine bağlı kıyı savunma füze sistemleri Neptun’un kullanıldığı saldırının, Rusya’nın Orel Oblastı’ndaki Orel kentinde bulunan Proton-Elektrotex Anonim Şirketi’ne yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

#3
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Açıklamada, 7 Kasım gecesi düzenlenen saldırıda hedefin vurulduğunun tespit edildiği, tesisin bulunduğu alanda yangın çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Saldırının yol açtığı hasarın boyutunun ise henüz netleşmediği aktarıldı.

#4
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Proton-Elektrotex’in Rusya’nın önde gelen optoelektronik ekipman ve cihaz üreticilerinden biri olduğunu bildirdi. Şirketin, üretimin tüm aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, tesisin ürettiği parçalar arasında H-71 Kover seyir füzeleri için modüller ile İskender-M operasyonel-taktik füze sisteminde kullanılan 9M723 balistik füzelerine yönelik anahtar-invertörlerin bulunduğu belirtildi.

#5
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, tesisin hedef alınmasının Rus ordusunun Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarda kullandığı seyir ve balistik füzelerin üretiminde ihtiyaç duyulan parçaların tedarikini ve üretimini zorlaştıracağını değerlendirdi.

#6
Foto - Savunma sanayi tesisi vuruldu: Füze üretimi tamamen aksayacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinde güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin Rusya’nın askerî ve ekonomik kapasitesini zayıflatmaya ve Moskova yönetimini Ukrayna’ya yönelik silahlı saldırılarını sona erdirmeye zorlamaya yönelik operasyonlarını sürdürdüğü ifade edildi.

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