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Dünya Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor
Dünya

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor

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Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Görüşmeler olumlu ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma zemini aranan Abu Dabi görüşmelerinin çok olumlu ilerlediğini belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü bir eğilim görüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da katıldığı brifingde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerine temas eden ABD Başkanı, görüşmelerden oldukça umutlu olduklarını vurguladı.

Salı günü Abu Dabi’de başlayacak yeni tur görüşmeleri yakından izlediğini ve çok umutlu olduğunu kaydeden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü bir eğilim görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın artık sona ermesini istediğini ve bunun için iki tarafla da görüşmeye devam ettiklerini kaydeden ABD Başkanı, savaşın yakında sona ermesi yönünde ümitli olduğunu ifade etti.

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