Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Gaziler ve Çardaklı olarak adlandırılan sahalarda toplam 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli tespit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı. İlk değerlendirmelerimize göre bu iki yeni sahada 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor."