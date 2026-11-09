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Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

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Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye’nin dört bir yanında petrol ve doğal gaz arama çalışmaları sürerken, büyük rezerv potansiyeliyle bilinen meşhur dağın altında yeni kaynaklara ulaşıldı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

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Foto - Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin yeni keşif açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık iki saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, Gabar'da iki yeni petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu.

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Foto - Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmalarında Şırnak'tan yeni bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde petrol arama faaliyetlerinin genişletildiğini ve iki yeni sahada üretimin başladığını açıkladı

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Foto - Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Gaziler ve Çardaklı olarak adlandırılan sahalarda toplam 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli tespit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı. İlk değerlendirmelerimize göre bu iki yeni sahada 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor."

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Foto - Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Gabar'daki mevcut üretim kapasitesine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki değişimi şu sözlerle anlattı: "Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer platformuyla buradaki üretimi 2 katına, hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Diğer taraftan Şırnak-Gabar, adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz."

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Foto - Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Yeni petrol sahalarının devreye alınmasıyla birlikte Gabar'daki üretim kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor. Mevcut kuyulara yenilerinin eklenmesi ve saha geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesiyle bölgenin Türkiye'nin toplam petrol üretimindeki payının büyümesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yılının ikinci yarısında Gabar'daki kuyu sayısının yaklaşık 230'a ulaşacağını ve günlük petrol üretiminin 100 bin varili aşacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, üretim hedeflerini ve ekonomik beklentileri şu sözlerle duyurdu: "Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil seviyesini aşacak. Günlük 120 bin varillik üretimin bugünkü ekonomik karşılığı, ülkemize yılda 4,4 milyar dolarlık katkı anlamına geliyor."

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Yorumlar

Bir anket açsanıza

Resmi ilk hesabınızdan bir anket açıp sorsanıza kimler inanıyor kimler hadi oradan diyor, canlı canlı bütün memleket izlesin

-KASIM- Anket açmaya ne hacet

Petrol ve doğalgaz bulduğumuza ne kadar emin isem bu ülkenin kalkınmasını istemeyen binlerce trolün varlığına da o kadar eminim. Klavyenin başına geçip adeta nifak ve güvensizlik tohumları ekmeye çalışan mihrakları bu devleti seven basiretli ve ferasetli insanlar bilir ve güler geçer… Bu ülkenin faydasına olan bütün haberlerin altına malum mihraklarca yorum yazan paralı troller; bu ülke ecdadından aldığı emaneti hakkıyla temsil makamına yükseltecektir. Sizlerin varlığı ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Rabbim elbette nurunu tamamlayacaktır; bunu da ümit ve dua ederim ki biz Osmanlı Torunları vasıtasıyla yapsın
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