Ünlü dağın altında resmen petrol hazinesi bulundu: Keşif müjdesi Türkiye'ye duyuruldu

Gabar'daki mevcut üretim kapasitesine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki değişimi şu sözlerle anlattı: "Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer platformuyla buradaki üretimi 2 katına, hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Diğer taraftan Şırnak-Gabar, adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz."