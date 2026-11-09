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Dünya Beyaz Saray çevresinde hareketli saatler
Dünya

Beyaz Saray çevresinde hareketli saatler

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Beyaz Saray çevresinde hareketli saatler

ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray'ın yakınında kaza yapan sürücü gözaltına alındı. Gizli Servis çalışanları, yakınlarda bulunan Beyaz Saray basın mensuplarına binaya girmeleri talimatı verdi.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında aracıyla kaldırıma çıkıp tabelaya çarpan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

ABD basınındaki ve sosyal medyadaki görüntülere göre Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydan Parkı'nın kuzeyinde bir araç kaldırıma çıkarak tabelaya çarptı.

 

Araçtan inen sürücü, çevresini saran güvenlik güçleriyle yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Gizli Servis çalışanları, yakınlarda bulunan Beyaz Saray basın mensuplarına binaya girmeleri talimatı verdi.

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