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Dünya Papa'dan yapay zeka uyarısı!
Dünya

Papa'dan yapay zeka uyarısı!

Yeniakit Publisher
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Papa'dan yapay zeka uyarısı!

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Arjantin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin çalışma hayatı üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek çeşitli uyarılarda bulundu.

Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinin ikinci gününde başkent Buenos Aires'teki Arjantin Katolik Üniversitesinde (UCA) iş dünyasına, sendikalara ve sosyal hareket temsilcilerine hitap etti.

Yapay zekanın ve otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine değinen Papa, "Kuralsız yapay zeka ve otomasyonun yarattığı sorunlar pek çok iş alanını riske atabilir ve insanın adil gelişimi için gerçek bir tehdide dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Papa, devletin ve piyasanın adil fırsat dağıtımındaki etik sorumluluğuna işaret ederek, "Herkes için iş imkanına erişim, kamu politikalarının ve ekonomik süreçlerin öncelikli hedefi olmayı sürdürmelidir. Bu hedef, bir kalkınma modelinin insani kalitesini değerlendirmek için temel yargı kriteridir." diye konuştu.

 

Papa 14. Leo, toplumsal hareketlerin önemine değinerek selefi Papa Franciscus'un sosyal adalet anlayışını gündeme getirdi ve "toprak, barınma ve iş" taleplerinin sosyal adalet için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo, Cordoba kenti ve önemli dini merkezlerden Lujan'da ayinlere ve halk buluşmalarına katıldıktan sonra son durağı Peru'ya geçecek.

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