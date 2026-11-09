Türkiye, COP31'e asla ve asla katılamayacak ülkeyi açıkladı: Davet etmedik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki organizasyona asla katılamayacak ülkeyi açıkladı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki organizasyona asla katılamayacak ülkeyi açıkladı.
irleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. 9-20 Kasım tarihleri arasında sürecek organizasyonda, BM Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği bir araya geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, dev zirvenin ilk gününde NTV televizyonun konuğu oldu.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurum'a, hangi ülkelerin zirvede yer aldığı ile bağlantılı olarak "İsrail'den katılım var mı, ne düzeyde?" sorusu yöneltildi. Gazze konusunda hassasiyeti ile bilinen Bakan Kurum'un bu soruya yanıtı oldukça net oldu.
Bu konuda tavırlarının net olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Organizasyon kapsamında lider davetlerini ev sahibi ülke yapıyor. Biz liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik.
Bunun dışında müzakereler, görüşleri, beyanları, projelerini sunmak üzere her ülke burada Birleşmiş Milletler nezdinde katılmaya hak sahibi. Dolayısıyla BM'nin yapmış olduğu organizasyonlarda bütün dünya ülkelerine davet çıkarılıyor. Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz İsrail'e davet göndermedik." dedi.
Zirvede ele alınacak konuları hatırlatan Murat Kurum, İsrail'in katılımı halinde oluşacak çelişkiye dikkat çekerek şunları kaydetti: “Tabii burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz diyoruz.
Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek. Ve burada Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacağız.”
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