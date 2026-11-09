Türkiye, COP31'e asla ve asla katılamayacak ülkeyi açıkladı: Davet etmedik

Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurum'a, hangi ülkelerin zirvede yer aldığı ile bağlantılı olarak "İsrail'den katılım var mı, ne düzeyde?" sorusu yöneltildi. Gazze konusunda hassasiyeti ile bilinen Bakan Kurum'un bu soruya yanıtı oldukça net oldu.