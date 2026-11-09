Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutladı: Özel’den Aliyev’e tebrik telefonu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’ın Zafer Günü münasebetiyle tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda; “Yeni Parti Lideri Özgür Özel, Başkan İlham Aliyev’e telefon açtı. Özgür Özel Zafer Günü münasebetiyle devletimizin başına ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletmiştir. Devletimizin lideri tebriklere teşekkürünü bildirmiştir. Telefon görüşmesi esnasında Azerbaycan ve Türkiye devletleri ve halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz olduğu bir kere daha kaydedilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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