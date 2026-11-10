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Yerel Bayındır’da hemzemin geçitte tren kazası
Yerel

Bayındır’da hemzemin geçitte tren kazası

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Bayındır’da hemzemin geçitte tren kazası

İzmir’in Bayındır ilçesinde, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hüseyin Tan, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Bayındır’ın Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Basmane’den Tire’ye giden yolcu treni, hemzemin geçidi kullanan Hüseyin Tan’a çarptı.

Yakacık Mahallesi'nde hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen Hüseyin Tan'a (75), makinisti öğrenilemeyen Basmane-Tire seferini yapan yolcu treni çarptı.

Ağır yaralanan Tan, olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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