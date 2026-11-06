Rusya 'çıkanı gönderin' diyor: Türkiye'den 708 tonluk alım yaptılar

Rusya’nın Ural bölgesine yapılan nar ithalatında Türkiye, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 53’ünü karşılayarak ilk sırada yer aldı. Bölgeye yılbaşından bu yana 708 tonun üzerinde nar sevk edildi.

Rusya Federal Gümrük Servisinin (FTS) resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, nar ithalatının geleneksel olarak en yüksek seviyeye ulaştığı ekim ayında Ural bölgesindeki gümrük görevlileri, toplam değeri 33 milyon ruble olan 204 tonun üzerinde narı denetledi. Yılbaşından bu yana bölgeye yapılan nar sevkiyatının toplam hacmi 708 tonu, değeri ise 135 milyon rubleyi aştı.

Bu yıl Ural bölgesine nar tedarik eden ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin toplam nar ithalatındaki payı yüzde 53’e yaklaşırken Özbekistan, ağırlık bazında yüzde 34’lük payla ikinci sırada yer aldı. Çin yüzde 8, Azerbaycan ise yüzde 5 pay aldı.

Ural Gümrük İdaresi Başkanı Rafael Zverev, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Taze meyve ve sebze sevkiyatlarına özel önem veriyoruz. Bu ürünler, gümrük, lojistik ve bitki sağlığı önlemleri de dahil olmak üzere tüm önlemlere sıkı şekilde uyulmasını gerektiriyor. Bu tür sevkiyatların gümrük işlemlerini öncelikli olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca dış ekonomik faaliyetlerini dürüst ve iyi niyetli biçimde yürütenlerin zaman ve maliyet kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz.”

KAYNAK: GAZETEMRU