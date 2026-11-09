MHP’li Yıldız’dan Komisyonda sarsıcı çıkış! Fon vurgunundaki karanlık çarkı deşifre etti!

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, fon vurgununa ilişkin, "Ortada gerçekten büyük bir suç yapılanması var, örgütlü bir yapılanma var. Gereği hiçbir duraksamaya uğramadan yapılmalıdır" diye konuştu.

FETİ YILDIZ'DAN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in komisyondaki sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi. MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız konuşmasında kamu gücünü kullanan görevlilerin hukukun, aklın ve ahlakın gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Yolsuzluk, rüşvet ve yağmayla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, kamu görevlilerinin makamına, görevine, sıfatına veya mensubiyetine bakmaksızın hukuktan ve adaletten yana hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLDUĞU AÇIKTIR"

Son dönemde gündemde olan fon vurgununa değinen Yıldız, olay kapsamında birden fazla suçun söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Gece gündüz konuştuğumuz şey son günlerde fon vurgunuyla ilgilidir. Burada görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerini aklama, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, haksız mal edinme gibi birçok sayıda suç var. Ancak bu suçların hiyerarşik bir yapı içerisinde işlenmiş örgütlü suçlar olduğu da açıktır. Bu konuda Sayın Adalet Bakanımızın açıklamalarına aynen katılıyorum. Ortada gerçekten büyük bir suç yapılanması var, örgütlü bir yapılanma var. Bu açıkça görülüyor. Gereği hiçbir duraksamaya uğramadan yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve bizler bu konuda mücadelede sonuna kadar hepinizin arkanızdayız."