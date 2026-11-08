Yükselişin önündeki büyük engeli açıkladılar! Dev bankadan yıl sonu altın tahmini

Küresel piyasalarda altının yönü merak edilirken İtalya merkezli UniCredit'ten yatırımcıların yakından takip ettiği bir değerlendirme geldi. TGRT Haber’den Ümit Büget’in haberine göre, banka ons altın için 2026 yıl sonu beklentisini 3 bin 900 ile 4 bin 500 dolar aralığında sabit tuttu. Ancak uzmanlar, bu tahminin altının mutlaka 4 bin 500 dolara yükseleceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Altın fiyatları ise haftanın son işlem gününü kayıpla tamamladı. Cuma günü TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 0,54 gerileyen ons altın, 4 bin 63,42 dolara indi. Buna rağmen değerli metal, hafta içinde 4 bin doların üzerine çıkarken elde ettiği kazanımların önemli bölümünü korumayı başardı.