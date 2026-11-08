Yükselişin önündeki büyük engeli açıkladılar! Dev bankadan yıl sonu altın tahmini
Son zamanlarda altın piyasası dünya genelinde oldukça hareketli günler geçiriyor. Banklarda bu süreci yakından takip ediyor. İtalya’nın büyük banka kuruluşlarından olan UniCredit, 2026 yıl sonu tahminini korudu. Ons altında 3 bin 900-4 bin 500 dolar aralığına işaret eden banka, yüksek faizlerin yükselişi sınırlayabileceğini ancak merkez bankalarının alımları ve ABD'deki borç endişelerinin fiyatlara destek verebileceğini belirtti.