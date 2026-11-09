Tüik verileri paylaştı: Kadınlar erkeklere fark attı!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, ileri yaş grubunda kadınlar erkeklere adeta fark attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, ileri yaş grubunda kadınlar erkeklere adeta fark attı.
TÜİK'in üçüncü çeyrek nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de 90 yaş ve üzerindeki toplam kişi sayısı 253 bin 54 olarak kayıtlara geçti.
Bu kişilerin 176 bin 507'sini kadınlar, 76 bin 547'sini ise erkekler oluşturdu.
Veriler, ileri yaş grubunda kadın nüfusunun erkeklere kıyasla oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. İki grup arasındaki sayısal farkın yaklaşık 100 bine ulaşması dikkat çekti.
KADINLARIN SAYISI ERKEKLERİN 2,3 KATINA ULAŞTI Nüfus istatistiklerinde öne çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri, 90 yaş ve üzerindeki kadınların sayısının aynı yaş grubundaki erkeklerin yaklaşık 2,3 katına ulaşması oldu.
Açıklanan rakamlara göre bu yaş grubundaki nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar oluştururken erkeklerin payı yüzde 30 seviyesinde kaldı.
Kadın ve erkek nüfusu arasındaki belirgin fark, Türkiye'deki ileri yaş nüfusunun demografik yapısına ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıktı.
80 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUS 1,8 MİLYONU AŞTI TÜİK'in verileri yalnızca 90 yaş ve üzerindeki nüfusa ilişkin değil, diğer ileri yaş gruplarına yönelik de dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Türkiye'de 80-84 yaş aralığında bulunan kişi sayısı 1 milyon 32 bin 711 olarak belirlendi.
85-89 yaş grubunda ise toplam 516 bin 797 kişi yer aldı. 90 yaş ve üzerindeki 253 bin 54 kişi de hesaba katıldığında, Türkiye'de 80 yaşını doldurmuş toplam nüfus 1 milyon 802 bin 562'ye ulaştı.
İLERİ YAŞ NÜFUSUNDA KADINLAR ÖNE ÇIKIYOR 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin istatistikler, Türkiye'deki ileri yaş nüfusunun büyüklüğünü ve 90 yaş üzerindeki kadın-erkek dağılımını ortaya koydu.
Özellikle 90 yaş ve üzerindeki her 10 kişiden yaklaşık 7'sinin kadın olması, nüfus yapısındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri olarak kayıtlara geçti.
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