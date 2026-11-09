Tüik verileri paylaştı: Kadınlar erkeklere fark attı!

80 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUS 1,8 MİLYONU AŞTI TÜİK'in verileri yalnızca 90 yaş ve üzerindeki nüfusa ilişkin değil, diğer ileri yaş gruplarına yönelik de dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Türkiye'de 80-84 yaş aralığında bulunan kişi sayısı 1 milyon 32 bin 711 olarak belirlendi.