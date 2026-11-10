Trump'a destek dip seviyede
Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki performansını onaylayanların oranı yüzde 32 olarak ölçüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki performansını onaylayanların oranı yüzde 32 olarak ölçüldü.
Pazartesi günü tamamlanan Reuters/Ipsos anketinde Trump'ın Beyaz Saray'daki performansına verilen destek, ekim sonu ile kasım başında yapılan önceki iki ankete kıyasla değişmedi. Yüzde 32'lik destek, Trump'ın siyasi kariyerinde kaydedilen en düşük oran olan ekim ortasındaki yüzde 31'in yalnızca bir puan üzerinde kaldı.
Cumhuriyetçiler Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybetti Cumhuriyetçi Parti, 3 Kasım'daki ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisinde hem Senatoda çoğunluğu kaybetti. Bazı yarışların sonucu henüz kesinleşmezken Demokratlar, Temsilciler Meclisinde en az 2008'den bu yana en büyük seçim zaferini elde etti. Parti, Kansas, Güney Carolina ve Teksas gibi muhafazakar eyaletlerde de Senato koltukları kazandı.
Hayat pahalılığına ilişkin performansına destek yüzde 21 Reuters, yükselen fiyatlara ilişkin yaygın kaygıların Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde rol oynadığını aktardı. Trump'ın şubatta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından akaryakıt fiyatlarındaki sert artış, hanelerin bütçesini zorladı.
Ankette Trump'ın ekonomi yönetimine destek yüzde 25'te kaldı. Göç politikasını onaylayanların oranı ise yüzde 38 oldu.
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