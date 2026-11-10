Trump'a destek dip seviyede

Cumhuriyetçiler Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybetti Cumhuriyetçi Parti, 3 Kasım'daki ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisinde hem Senatoda çoğunluğu kaybetti. Bazı yarışların sonucu henüz kesinleşmezken Demokratlar, Temsilciler Meclisinde en az 2008'den bu yana en büyük seçim zaferini elde etti. Parti, Kansas, Güney Carolina ve Teksas gibi muhafazakar eyaletlerde de Senato koltukları kazandı.