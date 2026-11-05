Dünyaca ünlü Red Bull Pilotu Dario Costa, Brand Week Istanbul’da Rekorların Ardındaki Risk Yönetimini Anlattı

Dünyanın en sıra dışı uçuşlarına imza atan Red Bull pilotu ve Guinness Dünya Rekoru sahibi Dario Costa, Brand Week Istanbul 2026 kapsamında katılımcılarla buluştu. Ümit Erdim moderatörlüğünde gerçekleşen “Türbülansın Vücut Bulmuş Hâli: Rekor Kırmak İçin Riski Yönetmek” başlıklı oturumda Costa, Red Bull’un desteğiyle Türkiye’de hayata geçirdiği Tunnel Pass ve Train Landing projelerinin perde arkasını anlatırken risk yönetimi ve yenilikçi düşünmeye ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Red Bull pilotu Dario Costa, yaratıcılık ve inovasyon dünyasını bir araya getiren Brand Week Istanbul sahnesine konuk oldu. Haliç Kongre Merkezi’nde 4 Kasım’da gerçekleşen oturumda sunucu Ümit Erdim’in sorularını yanıtlayan Costa, havacılık kariyerindeki deneyimlerinden yola çıkarak belirsizlikler karşısında karar vermenin, konfor alanının dışına çıkmanın ve yeni yöntemler geliştirmenin önemini anlattı. Bir rekorun sonucundan çok o rekora ulaşırken edinilen bilgi ve deneyime değer verdiğini belirten Costa, bu yaklaşımın farklı alanlarda gelişim ve yenilik için de önemli olduğunu vurguladı.

Kokpitten İş Dünyasına: Riskleri Seçmek ve Yönetmek

Söyleşide, havacılıkta karşılaşılan belirsizlikler ve yüksek riskli karar alma süreçlerinin iş dünyasındaki karşılıkları ele alındı. Dario Costa, türbülansın her zaman öngörülemeyeceğini, bu nedenle olası riskleri önceden değerlendirmenin ve hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını anlattı. Red Bull pilotu, “Her zaman kontrol edemeyeceğimiz riskler vardır. Yapmamız gereken, mümkün olan her riski en aza indirmek ve ardından hangi riskleri alacağımıza kendimiz karar vermektir. Ben projelerimde risklerimi kendim seçiyorum” sözleriyle yaklaşımını özetledi.

Costa’nın deneyimleri, iş dünyasında belirsizlikleri yönetmek, bilinçli kararlar almak ve yeni fırsatlar yaratmak açısından da önemli mesajlar taşıdı. Özellikle riskleri tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak yerine onları doğru değerlendirerek harekete geçmenin, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesindeki rolü öne çıktı.

“Ben Oyunun Kurallarını Değiştirmeye Çalışan Tarafta Olmayı Seçtim”

Başarıya ve yenilikçi düşünmeye yaklaşımını paylaşan Dario Costa, “Her oyunda iki tür oyuncu vardır. Biri kurallara göre oynar, diğeri ise oyunun kurallarını değiştirmeye çalışır. Oyunun gelişmesi için ikisine de ihtiyaç vardır. Ben kuralları değiştirmeye çalışan tarafta olmayı seçtim” dedi.

Costa, hedefe ulaşmak kadar o hedefe giden süreçte öğrenilenlerin ve geride bırakılan katkının da değerli olduğunu belirtti. Mevcut yöntemleri sorgulamanın, farklı düşünmenin ve öğrenmeye açık olmanın önemine dikkat çeken Red Bull pilotunun bu yaklaşımı, sporun yanı sıra iş dünyasında da yaratıcılık ve inovasyon açısından öne çıktı.

Red Bull Desteğiyle Türkiye’de İki Tarihi Uçuş

Dario Costa, Türkiye’de Red Bull’un desteğiyle hayata geçirdiği iki tarihi uçuşun hazırlık süreçlerini de katılımcılarla paylaştı. Red Bull pilotu, 2021 yılında İstanbul’da bir yarış uçağıyla iki karayolu tünelinden geçtiği ve yaklaşık 44 saniye süren Tunnel Pass projesine 14 ay boyunca hazırlandığını anlattı. Costa, 2026 yılında Afyonkarahisar’da hareket hâlindeki bir trenin üzerine uçak indirdiği Train Landing projesi için ise ekibiyle birlikte iki buçuk yıl çalıştığını belirtti. Her iki projenin de kapsamlı risk değerlendirmesi, zihinsel hazırlık ve farklı uzmanlık alanlarından ekiplerin koordinasyonunu gerektirdiğini vurguladı.

Red Bull’un bu projelerdeki rolüne de değinen Costa, özellikle Tunnel Pass sürecinde spor psikologları, fizyoterapistler, bilim insanları ve mühendislerle birlikte çalıştığını aktardı. Uçuşun fiziksel olarak önceden prova edilememesi nedeniyle zihinsel antrenmanların büyük önem taşıdığını belirten Costa, Red Bull ürününün de odaklanma ve reaksiyon zamanlamasına yönelik hazırlıklarında oynadığı role dikkat çekti. Bu süreçten elde edilen bulguların akademik bir çalışmaya dönüştüğünü de paylaşan Costa, projenin gelecekte benzer çalışmalar yürütecek kişilere katkı sağlayabilecek bir bilgi birikimi oluşturduğunu ifade etti.



