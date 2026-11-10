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Dünya 164 bin dolar maaş verecekleri eleman arıyorlar
Dünya

164 bin dolar maaş verecekleri eleman arıyorlar

Yeniakit Publisher
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164 bin dolar maaş verecekleri eleman arıyorlar

NASA, gelecekte Ay’da yaşama ve görev yapma ihtimali bulunan astronot adayları için yeni başvuru sürecini başlattı. Yıllık 164 bin 395 dolar maaş öngörülen ilana başvurular, ABD Doğu Saati’ne göre 3 Aralık saat 23.59’a kadar kabul edilecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni astronot adaylarını belirlemek için pazar günü başvuru sürecini başlattığını duyurdu. Başvurular ajansın internet sitesi üzerinden alınıyor.

NASA Başkanı Jared Isaacman, seçilecek adayların Ay yüzeyinde yürüyebileceğini, Ay üssünde yaşayıp çalışabileceğini ve ileride Mars'a insanlı görevler düzenlenmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre Isaacman, bu görevlerin ileri düzey teknik beceri, doğru karar verme yeteneği, ekip çalışması ve cesaret gerektirdiğini belirtti.

Kimler başvurabilecek?

Adayların ABD vatandaşı olması ve fen bilimleri, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Bir doktora programında en az iki yılı tamamlamak da yüksek lisans şartını karşılayabiliyor.

Tıp doktorluğu, osteopatik tıp doktorluğu, hekim yardımcılığı, hemşirelik doktorası, aile sağlığı alanında ileri uygulama hemşireliği veya ilgili bir tıbbi yeterlilik de kabul edilen seçenekler arasında. Ulusal düzeyde tanınan bir test pilotu okulunun eğitim programını tamamlayanlar veya böyle bir programa devam edenler de başvurabiliyor. Test pilotluğu adayın tek teknik yeterliliğiyse ilgili bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarından birinde lisans derecesi de gerekiyor.

 

Pilotlar için uçuş saati şartı

NASA, adaylardan gerekli eğitimi tamamladıktan sonra ilgili bir alanda en az üç yıl mesleki deneyim istiyor. Pilotlar ise deneyim şartını şu yollardan biriyle karşılayabiliyor.

Yüksek performanslı jetlerde sorumlu pilot olarak en az 750 saat uçuş.

Diğer sabit kanatlı uçaklarda en az 750 saati pilot olarak olmak üzere toplam 1.500 saat uçuş.

Helikopter gibi döner kanatlı hava araçlarında en az 300 saati pilot olarak olmak üzere toplam 1.000 saat uçuş.

Görevler 12 ayı aşabilecek

Adayların sağlık ve fiziksel yeterlilik testleriyle güvenlik kontrollerini geçmesi gerekiyor. NASA, adayların hayati risk içeren koşullarda çalışabilmesini, dar alanlarda uzun süre yaşayabilmesini ve ağır yük kaldırma ya da sürünme gibi fiziksel güç gerektiren görevleri yerine getirebilmesini bekliyor.

Ajans, adayların 12 ay veya daha uzun sürebilecek uzay görevlerine hazır olması gerektiğini de belirtiyor. Bu görevlerde astronotlar uzun süre ailelerinden ve arkadaşlarından uzakta, kısıtlı imkanlarla yaşayabilecek.

 

Eğitim yaklaşık iki yıl sürecek

Başvuru şartlarını karşılayan ve yüz yüze mülakatı geçen adaylar, yaklaşık iki yıl süren astronot eğitimine davet edilebilecek. NASA, astronot seçimine ilişkin nihai kararını eğitimin ardından verecek.

NASA, 1960'lardan bu yana 370'ten fazla kişiyi astronot adayı olarak eğitime seçti. Ajansın 2024'te açtığı son başvuru turunda 8 binden fazla aday arasından 10 kişi seçildi.

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