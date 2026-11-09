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F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

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F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Türkiye'ye S-400'ler bahane edilerek sudan sebeplerle verilmeyen F-35 ve F-16 savaş uçakları düşman ülkeye gidiyor. Tedarik planıyla ilgili detaylar belli oldu.

1
#1
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Yunanistan, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında savaş uçağı filosunu güçlendirmeye, yeni silah sistemlerini envanterine kazandırmaya ve insanlı-insansız hava araçlarının müşterek kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis, 8 Kasım'da Tatoi'deki Dekeleia Hava Üssü'nde düzenlenen törende hava kuvvetlerinin modernizasyon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Grigoriadis, Yunanistan'ın mevcut Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarının hava kuvvetlerinin temel muharip gücünü oluşturduğunu belirtti. F-16 Block 50 uçaklarının modernizasyonu ve yeni nesil hava-hava ile hava-kara silahlarının entegrasyonunun filonun operasyonel etkinliğini artıracağını ifade etti. Grigoriadis, savaş uçağı filosunun modernizasyonuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

#4
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Bu çabanın temel direği savaş uçağı filomuzun modernizasyonudur. Rafale ve F-16 Viper uçakları, gelişmiş gözetleme, hedefleme ve operasyonel iş birliği yetenekleriyle modern bir hava gücünün çekirdeğini hâlihazırda oluşturmaktadır.

#5
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Beşinci nesil F-35 savaş uçaklarının envantere entegrasyonuna yönelik hazırlıkların da sürdüğünü belirten Grigoriadis, bu sürecin yalnızca yeni uçak tedarikinden ibaret olmadığını, hava harekâtlarının planlanması ve yürütülmesinde yeni bir operasyonel yaklaşımı beraberinde getireceğini vurguladı.

#6
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

Yunanistan Hava Kuvvetleri, gelecekteki operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapabildiği konseptlere odaklanıyor. Grigoriadis, İşbirlikçi Muharip Hava Aracı (CCA) ve Sadık Kanat Adamı (Loyal Wingman) konseptlerinin önemine dikkat çekti.

#7
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

İnsanlı ve insansız platformların birbirine bağlı tek bir muharebe sistemi olarak koordineli biçimde çalışmasının ve yapay zekâ kabiliyetlerinin kullanılmasının gelecekteki hava harekâtlarında belirleyici olacağını ifade etti.

#8
Foto - F-35 ve F-16'lar Türkiye'ye değil, düşman ülkeye gidiyor

KAYNAK: GDH HABER

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