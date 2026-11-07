Eski SPK Başkan vekili dahil 4 kişi daha tutuklandı!
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Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca ve eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan’ın da aralarında olduğu 4şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski SPK Kurul Üyesi Murat Haholu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan ile BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ise “rüşvet” suçundan tutuklandı. Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlarından tutuklandı.
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