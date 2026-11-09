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Gündem Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Gündem

Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanması nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kardeş Türkiye'nin İzmir şehrindeki fabrikada gerçekleşen patlama sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar haberlerinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu trajedi nedeniyle kardeş Türkiye devletine ve halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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