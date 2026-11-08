Çin devi sessiz sedasız Türkiye hamlesini yaptı: Tuzla'da üretim ani kararla başladı
Çinli teknoloji devi TCL ile iş birliği yapan Ouno Grup, Tuzla’da yıllık 300 bin adet split klima üretimi için hazırlıklara başladı.
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Çinli teknoloji devi TCL ile iş birliği yapan Ouno Grup, Tuzla’da yıllık 300 bin adet split klima üretimi için hazırlıklara başladı.
Akıllı telefon ve televizyon üretimiyle yerli sanayi yatırımlarına adım atan Ouno Grup, faaliyet alanını genişleterek klima sektörüne girmeye hazırlanıyor. Çin merkezli teknoloji şirketi TCL ile gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında İstanbul Tuzla’da yeni bir klima üretim tesisi kurulacak. Şirket, burada üretilecek cihazların önemli bir bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor.
Ouno Grup, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığı 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesiste klima üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Ouno Grup Genel Müdürü Arda Oktay, ilk aşamada yıllık 300 bin adet split klima üretim kapasitesine ulaşmayı planladıklarını açıkladı.
Planlamaya göre üretilecek klimaların 200 bin adedi Avrupa pazarına gönderilecek, kalan 100 bin adet ise Türkiye’de satışa sunulacak. Fabrikada üretimin 2027 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde başlaması hedefleniyor.
Ouno Grup'un teknoloji alanındaki yatırımları klima ile sınırlı kalmıyor. Şirket, akıllı telefon üretimindeki mevcut iş birliklerini genişletirken televizyon üretimi için de yeni adımlar atıyor. TCL'nin K75G model telefonu ile Infinix'in Hot 40 Pro 5G ve Smart 8 modellerinin Ouno tesislerinde üretildiğini belirten Arda Oktay, Infinix ile hem distribütörlük hem de üretim ortaklığı yürüttüklerini ifade etti. Oktay, özellikle uygun fiyat segmentindeki ürünlerin Türkiye'de üretildiğini belirterek Infinix markalı televizyonların da pazara giriş yapacağını söyledi. Üretim hatlarının kurulumunun tamamlanmasının ardından televizyonlarda deneme üretimine geçilmesi ve ihracat faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor.
Şirketin gelecek dönem projeleri arasında veri merkezi yatırımı da bulunuyor. Ouno Grup, bu alandaki fizibilite çalışmalarını sürdürürken yatırımın gerçekleştirileceği lokasyon ve kullanılacak ekipmanlar üzerinde araştırmalar yapıyor. Genel Müdür Arda Oktay, veri merkezi için İstanbul'daki lojistik imkânlara ve güçlü veri bağlantı noktalarına yakın bölgelerin değerlendirildiğini belirtti. Yatırımın şirketin öz kaynaklarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
Ouno Grup, üretim faaliyetlerinin yanı sıra elektronik atıkların geri kazanılmasına yönelik yatırımlarıyla da döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Şirketin Tuzla'daki elektronik atık geri dönüşüm tesisinde aylık yaklaşık 250 ton atık işleniyor. Tesise kabul edilen elektronik atıkların yüzde 70-75'ini bilgisayar, tablet, cep telefonu ve bunların aksesuarları oluşturuyor. İşlenen ürünlerin yüzde 80-90'ı ise yeniden kullanılabilecek veya değerlendirilebilecek ham maddelere dönüştürülüyor. Ayrıştırma sonucunda ortaya çıkan metal içeriğinin yaklaşık yüzde 99,5'ini bakır oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 0,5'lik bölümde altın, gümüş, paladyum ve alüminyum gibi değerli metaller bulunuyor. Özellikle üst segment hi-fi ses sistemlerinde ve akıllı telefon anakartlarında kullanılan altın, geri dönüşüm sürecinin dikkat çeken çıktıları arasında yer alıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre 100 kilogramlık ayrıştırılmış metal grubundan yaklaşık 50-60 gram altın elde edilebiliyor.
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