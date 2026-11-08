Çin devi sessiz sedasız Türkiye hamlesini yaptı: Tuzla'da üretim ani kararla başladı

Ouno Grup'un teknoloji alanındaki yatırımları klima ile sınırlı kalmıyor. Şirket, akıllı telefon üretimindeki mevcut iş birliklerini genişletirken televizyon üretimi için de yeni adımlar atıyor. TCL'nin K75G model telefonu ile Infinix'in Hot 40 Pro 5G ve Smart 8 modellerinin Ouno tesislerinde üretildiğini belirten Arda Oktay, Infinix ile hem distribütörlük hem de üretim ortaklığı yürüttüklerini ifade etti. Oktay, özellikle uygun fiyat segmentindeki ürünlerin Türkiye'de üretildiğini belirterek Infinix markalı televizyonların da pazara giriş yapacağını söyledi. Üretim hatlarının kurulumunun tamamlanmasının ardından televizyonlarda deneme üretimine geçilmesi ve ihracat faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor.