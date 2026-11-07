Türkiye kararı ilan etti: NAVTEX’lere izin verilmedi... Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı reddettiler

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 214 sayılı açıklamasında, Fransız bayraklı geminin, Türkiye’nin dış sınırlarını 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde kablo döşenmesine yönelik deniz bilimsel araştırma yapmayı planladığı belirtildi. Bakanlık söz konusu faaliyeti “izinsiz” ve “gayrihukuki” olarak nitelendirerek, Yunanistan ve “GKRY” tarafından bu amaçla yayımlanan seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir.” Ankara’nın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise araştırma faaliyetinin geleceğine ilişkin oldu. Dışişleri Bakanlığı, geminin çalışmalarının Türkiye’nin kıta sahanlığı iddiasında bulunduğu bölgeye denk gelen kısmı için Türkiye’den izin alınması gerektiğini savundu ve bu sürecin henüz tamamlanmadığını bildirdi. Bakanlık, “ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını” belirterek, denizde yapılacak araştırmanın en azından Ankara’nın hak iddia ettiği bölümünde Türkiye’nin onayını şart koştu. Türkiye ayrıca uluslararası hukuktan kaynaklandığını belirttiği “egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığının tam olduğunu” vurgularken, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan yaklaşımı sürdüreceğini açıkladı. Bugün Kıbrıs’ın dün aktardığı gelişmede Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın yayımladığı iki ayrı NAVTEX’e iki ayrı duyuruyla karşılık vermişti. Antalya istasyonundan yayımlanan 1100/26 numaralı Türk NAVTEX’i, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MA86-337/26 numaralı seyir duyurusuna yanıt niteliğinde. Bu duyuru, araştırma gemisi Kobi Ruegg’in East to Med Corridor (EMC) denizaltı telekomünikasyon kablosu kapsamında yürüteceği jeofizik çalışmaları kapsıyor.