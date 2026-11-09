Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor!

Ancak Trabzonspor Yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece onu bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Çünkü mevcut savunma hattında Chibuike Nwaiwu inanılmaz önemli... Nijeryalı futbolcu, haziran ayında, "Trabzonspor ile devam eden bir kontratım var. Orası benim kulübüm ve sözleşmeli oyuncuyum. Bundan sonrası için ne olacağını zaman gösterecek" açıklamasını yapmıştı. İhtimal düşük ama oyuncu yüksek bir para karşılığında satılırsa, Bordo-Mavililer kış döneminde stoper hamlesi gerçekleştirecek.