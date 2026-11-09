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Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor!

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Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor!

Trabzonspor'da taşlar yerinden oynayacak mı?

#1
Foto - Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor!

Trabzonspor, 2026'nın kış döneminde WAC Kulübü'ne 5.5 milyon euro ödeyerek Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katmıştı. Nijeryalı savunmacıyla 30 Haziran 2030'a kadar mukavele yapıldı. 1.93 boyundaki oyuncu, Türkiye'ye geldiğinden beri istikrarını koruyor. Hatta birçok futbol otoritesine göre; şu anda Süper Lig'in en formda stoperi...

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Foto - Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor!

Chibuike Nwaiwu ile 4 Premier Lig ekibi ilgileniyor: Everton Fulham Newcastle United Leeds United

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Foto - Yok artık daha neler: Nwaiwu'nun ayrılması için servet gerekiyor!

Ancak Trabzonspor Yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece onu bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Çünkü mevcut savunma hattında Chibuike Nwaiwu inanılmaz önemli... Nijeryalı futbolcu, haziran ayında, "Trabzonspor ile devam eden bir kontratım var. Orası benim kulübüm ve sözleşmeli oyuncuyum. Bundan sonrası için ne olacağını zaman gösterecek" açıklamasını yapmıştı. İhtimal düşük ama oyuncu yüksek bir para karşılığında satılırsa, Bordo-Mavililer kış döneminde stoper hamlesi gerçekleştirecek.

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