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Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

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Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinden Türkiye'deki Kahramanmaraş depremlerine, 11 Eylül saldırılarından dünya çapındaki salgınlara kadar birçok olayın yıllar önce Simpsonlar çizgi dizisinde gösterildiği öne sürülüyor. Üstelik bazı görüntüler, gerçek olayların fotoğraflarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Peki, çizgi filmin yapımcıları geleceği nasıl biliyor? Yoksa milyonlarca insan ustaca hazırlanmış bir yanıltmacanın kurbanı mı? İşte gerçek sahneler, sonradan üretilen sahte görüntüler ve bilimsel açıklamalarla Simpsonlar kehanetlerinin perde arkası.

1
#1
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

1989 yılında yayın hayatına başlayan Amerikan yapımı Simpsonlar, yıllardır yalnızca mizahıyla değil, gelecekte yaşanacak olayları önceden bildiği iddialarıyla da gündemde. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çizgi filmde yıllar önce gösterildiği belirtilen sahnelerle gerçek olayların fotoğrafları yan yana getiriliyor. Bazı karelerde benzerlik gerçekten şaşırtıcı. Ancak görüntülerin hangi tarihte hazırlandığı, hangi bölümde yayımlandığı ve sonradan değiştirilip değiştirilmediği araştırıldığında çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

#2
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

Donald Trump'ın yürüyen merdivenden aşağı indiği gerçek görüntülerle Simpsonlar'daki aynı sahnenin karşılaştırılması, dizinin en çok konuşulan kehanetlerinden biri. Trump'ın hareketleri, çevresindeki kalabalık ve kamera açısı birbirine son derece benziyor. Fakat burada çok önemli bir tarih ayrıntısı var.

#3
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

Trump, 16 Haziran 2015'te Trump Tower'daki yürüyen merdivenden inerek başkan adaylığını açıkladı. Simpsonlar'ın bu sahneyi gösteren Trumptastic Voyage adlı kısa animasyonu ise 7 Temmuz 2015'te, yani gerçek olaydan yaklaşık üç hafta sonra yayımlandı. Dolayısıyla çizgi film geleceği göstermedi; yaşanmış bir olayı canlandırdı. Görüntünün 2000 yılında yayımlandığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

#4
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

2. PEKİ TRUMP'IN BAŞKAN OLACAĞINI 16 YIL ÖNCE NASIL BİLDİLER? İşte Trump hakkında gerçekten eskiye dayanan bir sahne! 19 Mart 2000 tarihinde yayımlanan Bart to the Future bölümünde Lisa Simpson, gelecekte ABD Başkanı olarak gösteriliyor. Lisa, kendisinden önceki Başkan Trump'ın bıraktığı bütçe sorunlarından söz ediyor. Trump ise 2016 yılında gerçekten ABD Başkanı seçildi. Bu sahne gerçek ve seçimden 16 yıl önce yayımlandı. Ancak Trump'ın siyasete girme ihtimali 2000 yılında bilinmeyen bir konu değildi. İş insanı, o dönemde Reform Partisi üzerinden başkanlık adaylığıyla ilgileniyordu. Dizinin yazarları, siyasi hedefleri zaten konuşulan ünlü bir iş insanını geleceğin başkanı olarak hayal etmişti. Bu nedenle sahne dikkat çekici bir öngörü olsa da doğaüstü bir kehanetin kanıtı değil.

#5
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

3. KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİ ÖNCEDEN BİLDİLER Mİ? 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada Simpsonlar'a ait bir görüntü dolaşıma sokuldu. 2005 yılında yayımlanan Mobile Homer bölümünde Türk bayraklı bir gemi görülüyor. Geminin üzerinde Ankara yazısı bulunuyor. Diyaloglarda ise Kahramanmaraş'ın adı geçiyor. Bu ayrıntı, çizgi dizinin Türkiye'deki büyük depremi 18 yıl önceden bildiği iddialarına yol açtı. Ancak Anadolu Ajansı Teyit Hattı ve Teyit'in incelemeleri, bölümde depremle ilgili herhangi bir anlatım bulunmadığını ortaya koydu. Kahramanmaraş, geminin götüreceği DVD'lerin varış noktası olarak anılıyor. Sonuç: Kahramanmaraş ismi gerçekten geçiyor. Fakat deprem tahmini yapılmıyor.

#6
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

4. 11 EYLÜL SALDIRILARININ TARİHİNİ BİLDİLER Mİ? 1997 yılında yayımlanan The City of New York vs. Homer Simpson bölümünde, New York'a 9 dolarlık seyahat ilanı görülüyor. İlanın üzerindeki 9 rakamı ile arka plandaki İkiz Kuleler yan yana geldiğinde 9/11 görüntüsünü oluşturuyor. ABD'de 11 Eylül tarihi 9/11 şeklinde yazılıyor. Dört yıl sonra İkiz Kuleler terör saldırılarının hedefi oldu. Sahne gerçekten 1997 yılına ait. Ancak bölümde uçak saldırısı, terör eylemi veya saldırının tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Gerçek bir görüntü, fakat kehanet olduğu kanıtlanmış değil.

#7
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

5. KÖPRÜ ÇÖKMEDEN ÖNCE ÇİZGİ FİLMDE GÖSTERİLDİ Mİ? 26 Mart 2024'te ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, bir yük gemisinin çarpmasıyla çöktü. Olayın hemen ardından Simpson ailesinin köprünün çöküşünü izlediği bir görüntü yayıldı. Görüntü o kadar inandırıcıydı ki birçok kişi bunun yıllar önce yayımlanmış bir bölümden alındığını düşündü. Ancak doğrulama kuruluşlarının araştırması, görselin yapay zekâyla üretildiğini ve dizide böyle bir sahne bulunmadığını ortaya çıkardı.

#8
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

6. KORONAVİRÜS SALGININI ÖNCEDEN GÖRDÜLER Mİ? 1993 yılında yayımlanan Marge in Chains bölümünde, Japonya'dan Amerika'ya gönderilen ürünlerle yayılan kurgusal bir salgın anlatılıyor. Yıllar sonra COVID-19 salgını başlayınca bu bölüm yeniden gündeme geldi. Gerçekten de dizide salgın konusu işlenmişti. Ancak anlatılan hastalık koronavirüs değil, Osaka Gribi adı verilen kurgusal bir hastalıktı. Bölümün yazarlarından Bill Oakley, hikâyenin geçmişte yaşanan grip salgınlarından esinlendiğini açıkladı. Dolayısıyla bu örnek, geleceği bilmekten çok geçmiş salgınlardan hareketle olası bir senaryo oluşturulmasına dayanıyor.

#9
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

7. DİSNEY'İN FOX'U SATIN ALMASI: GERÇEKTEN ÖNCEDEN GÖSTERİLDİ 1998 yılında yayımlanan When You Dish Upon a Star bölümünde, 20th Century Fox tabelasının altında şirketin Walt Disney'e ait bir bölüm olduğunu belirten bir ifade yer aldı. Disney, 2017 yılında 21st Century Fox'un büyük bölümünü satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Satın alma 2019'da tamamlandı. Bu örnek, gerçekleşen olayla yıllar önce yazılmış bir mizah sahnesi arasındaki dikkat çekici benzerliklerden biri. Ancak şirket birleşmeleri ve medya sektöründeki satın almalar, senaristlerin hicvedebileceği ekonomik gelişmeler arasında bulunuyor.

#10
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

8. PEKİ, BÜTÜN BUNLAR NASIL OLUYOR? Araştırmalar, Simpsonlar'a atfedilen kehanetleri anlamak için dört temel noktaya işaret ediyor. Birincisi, çok sayıda senaryo: Dizi onlarca yıldır yayımlanıyor. Yüzlerce bölümde siyaset, teknoloji, ekonomi, savaş ve doğal afetler hakkında binlerce olay kurgulanıyor. Bunlardan bazılarının gerçek hayattaki gelişmelere benzemesi şaşırtıcı değil. İkincisi, güçlü gözlem: Senaristler güncel siyaseti, bilimsel gelişmeleri ve toplumsal eğilimleri takip ediyor. Trump'ın siyasi hedefleri veya medya şirketlerinin birleşme ihtimali gibi konular, gerçekleşmeden önce de tartışılıyordu. Üçüncüsü, seçici hatırlama: İnsanlar gerçekleşen benzerlikleri paylaşıyor, gerçekleşmeyen yüzlerce senaryoyu ise unutuyor. Psikolojide bu durum doğrulama yanlılığıyla ilişkilendiriliyor. Dördüncüsü, sahte görüntüler: Bazı kareler olaydan sonra hazırlanıyor. Özellikle yapay zekâ teknolojileriyle Simpsonlar'a benzeyen sahneler üretmek ve bunları eski bir bölümden alınmış gibi paylaşmak mümkün hale geldi.

#11
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

9. BİR GÖRÜNTÜNÜN GERÇEK OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? Okuyucuların sosyal medyada karşılaştıkları kehanet iddialarını değerlendirebilmesi için üç soru büyük önem taşıyor: 1. Görüntü hangi sezonun, hangi bölümünden alınmış ve ilk kez ne zaman yayımlanmış? 2. Olaydan önce mi hazırlanmış, yoksa gerçek olayın ardından mı canlandırılmış? 3. İlgili bölümün tamamında gerçekten o olay mı anlatılıyor, yoksa tek bir kareye sonradan farklı anlam mı yüklenmiş? Bu üç sorunun yanıtı bulunmadan bir görüntüyü kehanet olarak sunmak yanıltıcı olabilir.

#12
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

SİMPSONLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR: KEHANET Mİ, TESADÜF MÜ? İncelediğimiz örnekler aynı sonuca çıkmıyor. Trump'ın başkanlığı ve Disney-Fox anlaşması gibi örneklerde, yıllar öncesinden yapılmış dikkat çekici göndermeler gerçekten bulunuyor. Trump'ın yürüyen merdiven sahnesinde ise olayın ardından hazırlanmış bir canlandırma söz konusu. Kahramanmaraş depremi ve 11 Eylül iddialarında, gerçek sahnelere sonradan kehanet anlamı yükleniyor. Baltimore köprüsü örneğinde ise doğrudan sahte görsel kullanılmış.

#13
Foto - Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

Sonuç olarak Simpsonlar'ın geleceği doğaüstü biçimde bildiğini gösteren güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Gerçekçi öngörüler, tesadüfler, geçmiş olaylardan esinlenen senaryolar ve kasıtlı olarak hazırlanmış sahte görüntüler aynı başlık altında birleştiriliyor. Asıl tehlike de burada başlıyor: Gerçek bir sahneyle sahte bir görüntü yan yana getirildiğinde, izleyici ikisinin de aynı derecede güvenilir olduğunu düşünebiliyor.

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Yorumlar

Ali

Nasıl ki Kurtlar vadisinde önce oynaniyordu sonra gerçek oluyordu. Simpsinlar da öyle ne yapacaklarını orda gösteriyorlardı.
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