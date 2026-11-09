Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinden Türkiye'deki Kahramanmaraş depremlerine, 11 Eylül saldırılarından dünya çapındaki salgınlara kadar birçok olayın yıllar önce Simpsonlar çizgi dizisinde gösterildiği öne sürülüyor. Üstelik bazı görüntüler, gerçek olayların fotoğraflarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Peki, çizgi filmin yapımcıları geleceği nasıl biliyor? Yoksa milyonlarca insan ustaca hazırlanmış bir yanıltmacanın kurbanı mı? İşte gerçek sahneler, sonradan üretilen sahte görüntüler ve bilimsel açıklamalarla Simpsonlar kehanetlerinin perde arkası.