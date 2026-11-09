Simpsonlar geleceği gerçekten biliyor mu? Dünyayı şaşkına çeviren kehanetlerin sırrı çözüldü!

8. PEKİ, BÜTÜN BUNLAR NASIL OLUYOR? Araştırmalar, Simpsonlar'a atfedilen kehanetleri anlamak için dört temel noktaya işaret ediyor. Birincisi, çok sayıda senaryo: Dizi onlarca yıldır yayımlanıyor. Yüzlerce bölümde siyaset, teknoloji, ekonomi, savaş ve doğal afetler hakkında binlerce olay kurgulanıyor. Bunlardan bazılarının gerçek hayattaki gelişmelere benzemesi şaşırtıcı değil. İkincisi, güçlü gözlem: Senaristler güncel siyaseti, bilimsel gelişmeleri ve toplumsal eğilimleri takip ediyor. Trump'ın siyasi hedefleri veya medya şirketlerinin birleşme ihtimali gibi konular, gerçekleşmeden önce de tartışılıyordu. Üçüncüsü, seçici hatırlama: İnsanlar gerçekleşen benzerlikleri paylaşıyor, gerçekleşmeyen yüzlerce senaryoyu ise unutuyor. Psikolojide bu durum doğrulama yanlılığıyla ilişkilendiriliyor. Dördüncüsü, sahte görüntüler: Bazı kareler olaydan sonra hazırlanıyor. Özellikle yapay zekâ teknolojileriyle Simpsonlar'a benzeyen sahneler üretmek ve bunları eski bir bölümden alınmış gibi paylaşmak mümkün hale geldi.