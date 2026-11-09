BİM'den tarihi rekor: Piyasada büyük yankı uyandırdı
Dünya genelinde 15 bine yaklaşan şubesi bulunan market zinciri BİM'den büyük rekor geldi. Ünlü market üçüncü çeyrekte beklentileri aşan net kâra ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya genelinde 15 bine yaklaşan şubesi bulunan market zinciri BİM'den büyük rekor geldi. Ünlü market üçüncü çeyrekte beklentileri aşan net kâra ulaştı.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hasılatı, ilgili dönemde 245,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve 247 milyar TL'lik piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.
BİM'in hasılatı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 artış kaydetti. Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki hasılatı ise geçen yılın aynı dönemindeki 665,2 milyar TL'ye kıyasla yüzde 8 artışla 720,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
BİM, üçüncü çeyrekte 113 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 14.964'e yükseltti. Şirketin TMS 29 etkisi hariç mağaza başına günlük hasılatı üçüncü çeyrekte yüzde 32,5 artış gösterdi. Alışveriş başına ortalama sepet tutarı ise yüzde 34,9 arttı. Mağaza başına ciro ve sepet tutarındaki artışa karşın, BİM'in mağaza trafiği yüzde 1,8 geriledi. Şirketin kendi hesapladığı fiyat artış göstergesi olan BİMflasyon üçüncü çeyrekte yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti. Mağaza başına ciro artışı ise BİMflasyonun üzerinde gerçekleşti.
BİM'in FAVÖK'ü üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 17,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve 17 milyar TL'lik analist beklentisiyle uyumlu bir görünüm sergiledi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 20 baz puan daralarak yüzde 7,2 seviyesine geriledi.
BİM'in net kârı üçüncü çeyrekte 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve 8,8 milyar TL'lik piyasa beklentisini aştı. Şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 52 artış kaydetti. BİM'in 2026 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 14,6 milyar TL'ye kıyasla yüzde 79 artışla 26,2 milyar TL seviyesine ulaştı.
Parasal pozisyon kazançlarının azalan etkisine karşın, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve ertelenmiş vergi giderindeki azalma şirketin net kârını destekledi.
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