İBB, 578 araç nerede? Sayıştay, sistemde kaydının olmadığını belirledi

Sayıştay Başkanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin 2025 Yılı Denetim Raporu'nda, belediyenin 578 aracının Araç Yönetim Sistemi'nde (AYS) kaydının olmadığı tespit edilerek, "Araçların kamu hizmetinde olup olmadığı tespit edilemediğinden suistimale açık olduğu ve risk oluşturduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sayıştayca hazırlanan raporda, İBB bünyesindeki bütün araçların takibini yapmak için oluşturulmuş sistemde bazı araçların kayıtlı olmadığı ve araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığı belirtildi.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne, belediye çatısı altında hizmet veren bütün resmi ve kiralık araçların takibi görevi verildiğine dikkati çekilen raporda, müdürlük tarafından oluşturulan AYS üzerinden araçların takibinin yapıldığı vurgulandı.

Raporda, idare bünyesinde yer alan araçların AYS dışında kalmaması için belirli kurallar belirlendiğinin, bu çerçevede, araçların belediyeye ait akaryakıt istasyonlarından yakıt alabilmesi için AYS'ye kayıtlı olma zorunluluğu getirildiğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, İdarenin bütün hizmet birimlerinde bulunan araçlarına ilişkin sayı istenmiş olup gelen cevaplar doğrultusunda, İBB bünyesinde toplam 7 bin 609 araç olduğu anlaşılmıştır. Ancak 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla AYS'ye kayıtlı araç sayısının 7 bin 31 olduğu tespit edilmiştir. Hizmet birimlerinden gelen araç listesi ile AYS'de yer alan araç listesinde meydana gelen farkın tespiti amacıyla araç listelerinin ayrıntısına bakıldığında, hizmet birimleri bünyesinde yer alan ancak AYS'de bulunmayan 578 araç olduğu anlaşılmıştır."

AYS'de kayıtlı olmasına rağmen hizmet birimlerinin gönderdiği listede yer almayan 831 aracın olduğunun görüldüğüne de işaret edilen raporda, "Bu araçlar da toplam araç sayısına eklenmiş ancak bu araçlardan kaçının hizmet birimleri bünyesinde aktif olarak kullanıldığı ve kaçının kullanım süresi bittiği halde AYS kayıtlarından çıkarılmadığı anlaşılamamıştır." tespiti yapıldı.

Sistemde kayıtlı ancak hizmet birimleri listesinde yer almayan, ihale yoluyla edinilmiş araçların ihalesi bittiği halde kayıttan silinme işlemi yapılmadığı için belediyenin akaryakıt istasyonlarından yakıt alma riski bulunduğuna raporda değinildi.

Söz konusu raporda, "İdare bünyesinde kaç adet aracın bulunduğunun bilinmemesi sebebiyle ihtiyaç fazlası araç temin edilme riskinin bulunduğu, listedeki farklılığa sebep olan araçların kamu hizmetinde olup olmadığı tespit edilemediğinden suistimale açık olduğu ve risk oluşturduğu değerlendirilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

İBB'NİN CEVABI RAPORDA YER ALDI

Sayıştayın konuyla ilgili tespitlerini aktardığı raporda, İBB'nin buna ilişkin cevaplarına da yer verildi.

İBB'nin "resmi ve ihale yoluyla temin edilen araçların AYS'ye kaydedildiğini, birimlerden periyodik olarak araç bilgilerinin talep edilerek güncellemelerin yapıldığını" aktardığı kaydedildi.

Sayıştay tarafından İBB'nin söz konusu cevabı raporda şöyle değerlendirildi:

"Bulgu bünyesinde de ortaya konulduğu üzere, hizmet birimlerinden gelen araç sayıları ile AYS kayıtları arasında tutarsızlık söz konusudur. Sonuç olarak, İdarenin bünyesinde bulunan araçlara ilişkin oluşturulan AYS'nin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır."