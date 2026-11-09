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Gündem İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi!
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İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi!

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İran balistik füzelerini vitrine çıkardı! Tahran’da güç gösterisi!

İran yönetimi, gövde gösterisi niteliğindeki askeri envanterini başkent Tahran'da halkın ve dünyanın gözleri önüne serdi. Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Sergi Merkezi’nde ziyaretçilerin kullanımına açılan sergide; balistik ve hipersonik füzelerden insansız hava araçlarına (İHA), uydu taşıyıcı roketlerden gelişmiş hava savunma sistemlerine kadar çok sayıda ağır silah sistemleri yer aldı.

İran, balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları (İHA), uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemlerinden oluşan askeri envanterini başkent Tahran'da sergiliyor.

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Sergi Merkezi'nde ziyaretçilere sunulan askeri sistemler arasında farklı menzil ve özelliklere sahip füzeler ile hava savunma araçları yer alıyor.

Sergide, 1450 kilometre menzilli "Hayber Şiken" balistik füzesi, hipersonik olduğu belirtilen "Fettah" füzesi, 2 bin kilometre menzile ve 1500 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip "Hürremşehr" balistik füzesi ile 1900 kilometre menzilli, katı yakıtlı "Siccil" balistik füzesi dikkati çekiyor.

 

Tahran'ın batısında bulunan sergi alanı, farklı yaş gruplarından İranlı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

İran, İsrail ile yaşadığı 12 günlük çatışmaların ardından da söz konusu sergiyi halkın ziyaretine açmıştı. 

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Yorumlar

hasel

İRAN,boş devlet değil.AMA,yinede yakında ki saldırıda İRAN, biraz daha VİRAN OLACAK.Bende ki kara kaplı kitap öyle yazıyor.ONUN PEŞİNE 3.Dünya savaşı başlayacak.Bu da yazıyor.AKLI OLAN DEVLET,bundan sonra yerüstünde birşey yapmaz.Yani yerin üstüne birşey kurmaz.
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