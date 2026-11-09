Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

Transfer sürecinde en çok konuşulan konulardan biri ise oyuncunun serbest kalma maddesi oldu. Botafogo kulübü, Danilo’nun sözleşmesinde yer alan uluslararası serbest kalma bedelinin 200 milyon Euro olduğunu ifade etse de resmi belgelerde bu rakamın 20 milyon Euro seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Aradaki bu belirgin fark, pazarlıklarda kilit bir rol oynayabilir.