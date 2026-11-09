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Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

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Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

İsmail Kartal’ın ardından Fenerbahçe'de teknik patronluk koltuğuna geçen Emre Belözoğlu, transfer planlamasını oluşturmaya başladı.

#1
Foto - Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

25'LİK YILDIZA KANCA - Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Emre Belözoğlu, orta sahadaki direnci ve kaliteyi artırmak amacıyla Botafogo'da sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Danilo’yu listenin ilk sırasına yazdı.

#2
Foto - Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

Kanarya'nın adından çokça söz ettiren Danilo'nun transferini bitirmek için istekli olduğu ve yoğun çaba sarf edileceği dile getirildi.

#3
Foto - Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

Transfer sürecinde en çok konuşulan konulardan biri ise oyuncunun serbest kalma maddesi oldu. Botafogo kulübü, Danilo’nun sözleşmesinde yer alan uluslararası serbest kalma bedelinin 200 milyon Euro olduğunu ifade etse de resmi belgelerde bu rakamın 20 milyon Euro seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Aradaki bu belirgin fark, pazarlıklarda kilit bir rol oynayabilir.

#4
Foto - Ayağının tozuyla kancayı taktı! Emre Belözoğlu ilk transferini yapıyor

Sarı-lacivertlilerin ilgisinden önce Rus ekibi Zenit'in oyuncu için Botafogo’ya 40 milyon Euro gibi yüksek bir teklifte bulunduğu ancak 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın Rusya’ya transfer olmaya sıcak bakmaması sebebiyle bu teklifin geri çevrildiği belirtildi. Danilo'nun Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun çok istediği başarılı oyuncu için yönetimin önümüzdeki günlerde temasları sıklaştırması bekleniyor

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