Siyonistlere para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sizi şaşırtacak!
Katliamcı İsrail ile en fazla ticaret yapan ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan ülkeden çok ikinci sıradaki şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katliamcı İsrail ile en fazla ticaret yapan ülkeler belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan ülkeden çok ikinci sıradaki şaşırttı.
YAHUDİLERE YAPILAN YARDIMLAR GÜNDEMDE Son günlerde Yahudi topluluklarına yönelik yardımlar ve İsrail’e sağlanan ekonomik destekler yeniden gündeme geldi.
Konu ABD’de de tartışılırken, İsrail ile yüksek ticaret hacmine sahip ülkelerin verileri mercek altına alındı. Bununla birlikte Trading Economics'in geçtiğimiz aylarda açıkladığı liste akıllara geldi...
İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR İsrail’in dış ticaret verileri, bazı ülkelerin bu ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat yaptığını ortaya koyuyor. Peki İsrail’e en fazla ihracatı hangi ülke gerçekleştiriyor? İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...
15) SİNGAPUR
14) JAPONYA
13) GÜNEY KORE
12) İSPANYA
11) BREZİLYA
10) İTALYA
9) BELÇİKA
8) BİRLEŞİK KRALLIK
7) HONG KONG
6) HİNDİSTAN
5) ALMANYA
4) HOLLANDA
3) ÇİN
2) İRLANDA İsrail’in Avrupa’daki en önemli ithalat kaynaklarından biri olan İrlanda, özellikle elektronik entegre devreler ve mikroçipler gibi yüksek katma değerli ürünleri İsrail’e ihraç ediyor Buna göre, 2024’te İsrail’in İrlanda’dan ithalatının ?’inden fazlası elektronik ekipmanlar oluşturuyor. Özellikle Intel şirketinin Kiryat Gat (İsrail) ve Leixlip (İrlanda) fabrikaları arasında tedarik zinciri ilişkisi olduğu ve bu nedenle yoğun chip ticareti yapıldığına dair bilgiler mevcut
1) ABD/ derleyen: haber7
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